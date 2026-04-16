Kmetija

Bridko razočaranje za Igorja: Ljudje so zelo koruptivni in sebični

Velenje, 16. 04. 2026 21.27 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Ema Dragišić je za glavo družine določila Jana Zoreta, kar je zelo razveselilo Igorja Mikiča. A je slednjega čakalo veliko razočaranje, ko ga je glava imenoval za hlapca. Razočarani Igor je nekdanje zaveznike označil za koruptivne in sebične, z Janom pa je zaključil.

Ema klobuk glave družine nameni Janu

Ema Dragišić je v svojem sporočilu tekmovalcem povedala, da bo vse zelo pogrešala in da ceni vse lepe trenutke, ki so jih preživeli skupaj. Bila je vesela, ker je spoznala Igorja Mikiča: "Je pa res, da si včasih kar težek karakter." Žanu Zoretu je zaželela vso srečo z Urško Gros: "Ker jo boš še veliko, veliko potreboval." Dodala je še, da naj ne bo tako nesramen. Alenki Weiss je povedala, da navija zanjo in da naj se bori. Spomnila se je borb, ki sta jih imela s Francem Vozlom: "Ne glede na vse si mi pomagal, te spoštujem." Aleksandri April je čestitala za zmago, ji je pa svetovala, naj ne govori tako veliko. Pii Filipčič se je zahvalila za vse nasvete, predvsem za to, da sta najpomembnejši notranja zmaga ter osebna rast.

Jan Zore je glava družine
Gregorju Merdausu je sporočila, da bo pot do zmage še težka in da ji bo kmalu sledil na poti domov. Dejanu Guzeju pa je povedala: "Ti se tako ali tako ves čas delaš, da delaš." Dodala je, da naj bo previden, saj ga zdaj ne ščiti več klobuk glave družine. Pogrešala bo Juša Čopa, s katerim se je imela zelo lepo: "Veliko si se naučil in jaz sem res zelo ponosna nate." Janu Zoretu je povedala, da ga ima zelo rada in da je zanjo že zmagovalec, saj je spreten, močen in pameten. Njega je tudi imenovala za glavo družine.

Obračanje proti Igorju

Igor je bil presrečen, ker je glava postal Jan, ni pa vedel, da se tekmovalci počasi obračajo proti njemu. Prvi je bil Žan, ki so ga zmotile njegove besede, češ da se v zadnjem delu tekmovanja vsak bori zase. Juš pa je, ko ga je Igor izbral za drugega dvobojevalca, izgubil zaupanje vanj in odslej ščiti samo Jana. Zaveznike je dodatno zmotilo to, da Igor ni čestital dobitnikom zlatih podkev in bil vesel zanje. Jan je poleg Aleksandre izžrebal prav Žana in Juša.

Igor je opazil, da so njegovi nekdanji zavezniki hladni do njega, da se z njim ne pogovarjajo in sestankujejo brez njega. Jan mu je povedal, da bo morda za hlapca imenoval njega, to pa zaradi njegovih izjav o koncu lojalnosti. Igor je to zanikal, češ da je govoril na splošno o tem, da tekmovalci ne bodo lojalni, ko bodo ogroženi. Jana je spomnil, da ga ni nikoli pustil na cedilu.

'Raje sem srčen razočaranec kot pa brez srca'

Jan je za deklo imenoval Pio, za hlapca pa je na koncu vendarle imenoval Igorja. Slednji je komentiral, da so končno padle maske in da se fantom tresejo kolena, ker ima tri zlate podkve. Naznanil je, da z Janom ne bo več komuniciral: "Meni, ko se enkrat človek zameri, potegnem črto." Kasneje je še dodal: "Raje sem srčen razočaranec kot pa brez srca." Francu je povedal, da želi postati prvi dvobojevalec. Igor: "Ljudje so zelo koruptivni in sebični, vsi gledajo samo nase in bi za denar naredili vse. Nauk Kmetije bi moral biti poštenost, trdo delo, dobri medsebojni in sosedski odnosi, ne pa spletke, prevare, pljuvanje za hrbtom. Lahko sem jezen samo nase, da sem takim zaupal, prepustil svojo usodo, ampak nič še ni izgubljenega."

Tekmovanje v izdelovanju žebljev

Družina mora v tem tednu poskrbeti za zaščito vrta pred točo, izdelati šest tabel, na katere morajo z žebljički vrisati žival in jih 'pobarvati' z volno. Na kmetijo je prišel kovač Tilen, ki jih je naučil izdelave žebljev na star način. Sami so jih morali izdelati kar 200 in prav to bo odločalo o tem, kdo bo ta teden varen pred areno. Tekmovanje poteka v trojicah, prvo sestavljajo Igor, Gregor in Dejan, drugo pa Franc, Pia in Alenka. Tekma se je začela po odhodu kovača s posestva, zaključila se bo tretji dan, ko se bosta na posestvo vrnila Natalija in kovač Tilen.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

