'Verjamem, da sta dedek in babica z mano na nastopih!'

Čeprav je Lara Kramberger stara šele 15 let, je svoj polfinalni nastop vzela zelo resno. "Priprave na polfinalni nastop so veliko bolj intenzivne, saj se zavedam, da gledalci in žirija pričakujejo od mene še več. Velik izziv mi je predstavljala tudi izbira pesmi, ampak glede tega se pustite presenetiti do nedelje," je povedala navihana najstnica.

Lara je svoj avdicijski nastop posvetila pokojnemu dedku in babici, ki sta "kriva", da je začela razvijati svoj pevski talent. "Ljubezen do petja sem čutila že kot majhna deklica, saj sva z babico zelo radi prepevali. Prvič pa sem pred večjo publiko pela na šolski priteditvi in se tako pokazala še drugim,"je še povedala Lara, ki ima za polfinalni nastop tudi veliko podporo vseh: "Sovrstniki in sošolci so zelo navdušeni nad mojim petjem. Zelo me podpirajo in navijajo zame, za kar sem jim hvaležna in bom dala vse od sebe."

Mlada pevka nam je zaupala, da bo na svojem polfinalnem nastopu stavila predvsem na iskrenost. "Želim, da bodo gledalci začutili mojo ljubezen do glasbe. Poskušala jim bom dati tudi delček sebe in jim tako polepšati večer," pove Lara, ki na nastopih nima kakšnega amuleta za srečo. "Ne, amuleta res nimam, se pa ob mojih nastopih vedno spomnim na babico in dedka ter verjamem, da sta ponosna name."