Ves dan so se ukvarjali s skrinjico, zvečer je Polona vse utišala

Veliko je bilo govora o tem, kdo bi koga izločil, kaj kdo meni o poroti, delo in tedenska naloga pa sta se zdela postranskega pomena. Dan se je vrtel okoli lesene skrinjice in Romani jo je uspelo najti. Polona je zvečer vse presenetila z razkritjem skrivnosti, ki jo je nekaj čas nosila v sebi ...

icon-expand Gnoj so nalagali na prikolico in razglabljali o kamenčkih. FOTO: POP TV

Zjutraj je Tjaša za omizjem delila naloge – kot običajno. Vse pretekle oddaje si lahko ogledate na VOYO, ki hkrati tudi omogoča ekskluzivni enodnevni predogled oddaj. Odločila, naj bosta Nina in Polona v kuhinji in poskrbita za čistočo. Romana, prepričana, da je naredila na kmetiji že dovolj, se ne namerava ravno pretegniti: napovedala je, da bo vse jemala bolj z lahkoto, ker delo ni več pomembno za obstoj v šovu. Tjaša je prosila še povratnike, če bi pomagali, a ni nihče navdušen – ne Mattia ne Ambrož … Nekaj jih je le zagrabilo za orodje in se lotilo dela.

Komu bi dali kamenčke? Franc, Tilen in Romana so na prikolico nakladali gnoj in se pogovarjali o tem, kaj naj pričakujejo v naslednjih dneh. Tilen se boji, da ga bodo izločili, "ker je močen", saj bi se rad boril za zmago. Tudi Tjaša in Karin sta se pogovarjali o glasovanju. Nagibata se k Francu in Tilnu, ker bi se radi znebili močne moške konkurence.

Kam je izginila skrinjica? "Kam ste dali skrinjico?" je zanimalo Lino. Nini se niti sanjalo ni, da skrinjice ni. Polona se je delala, da ne ve ničesar. Lini je to povsem nepredstavljivo, da tega nihče ni opazil. Nina je Lini zaupala, da ima ona ključavnico in da jo bo skrila v nogavičko in v modrček, da bo na varnem. "Če želiš odpreti skrinjico, rabiš ključavnico, kajne?" je sklepala. Očitno ni pomislila na to, da je skrinjica lesena in jo je povsem preprosto uničiti.

icon-expand 62 oddaja - Kmetija-2 FOTO: POP TV

Poslovili so se od konj Romani je bilo ob pospravljanju vsega, kar so v času bivanja na posestvu postavili, hudo. Tudi Francu, Tjaši, Poloni, Karin in nekaterim drugim je bilo težko, ko se je poslavljali od konj. Franc je bil razočaran, ker se poslovit niso prišli vsi. Lina je imela druge skrbi – pregledat je šla Polonino posteljo, ali se morda pri njej skriva kaj iz škatle. Tačas je Karin na stran potegnila Nino in od nje in Polone skušala izvedeti, za koga bosta glasovali. Lina je sicer prepričana, da je taktika, da se najprej znebijo moških, napačna.

icon-expand Ambrož in Aljaž sta spremljala Romano. FOTO: POP TV

Vsi nekaj iščejo … Romana je imela veliko dela z iskanjem 'nečesa'. "Nekaj Iščem, a ne vem, kaj," je bila iskrena. Opazovala je namreč druge in vsi se ji zdijo nekam zmedeni, kot da bi nekaj iskali – in zdelo se ji je prav, da začne iskati tudi ona. "Morda se mi pa sreča pokaže in nekaj najdem," je bila polna upanja. Najprej je preiskala delavnico. Iskalno akcijo pa sta zagnali tudi Lina in Nina. Nina in Ambrož sta zvečer, ko sta ležala na postelji, na omari nekaj zagledala. Našla sta ploščico – del sestavljanke, ki bi jo morala sestaviti Karin, pa ji ni uspelo. Stanka je Nini namignila, da sta skrinjico najverjetneje skrila Aljaž in Lina, ker želita povzročiti zmedo, a Nina ji ni najbolj verjela. Polona se ji je zdela preveč živčna … … drugi so delali. Gino je edini izmed povratnikov, ki je pomagal opravljati tedensko nalogo. Skupaj s Francem, Karin in Tilnom je pomagal podirati manežo. Tjaša razočarana nad člani družine Tjaša je ugotavljala, da je Romana vse od prihoda izpadlih tekmovalcev nerazpoložena, brezvoljna, da ne pomaga pri delu … Pristopila je k Romani, vendar Romana ni bila pripravljena spregovoriti o tem, kaj jo bremeni. Romana je šla proti kajži, pri tem pa sta jo opazovala Aljaž in Ambrož. Opazovala sta kod hodi, brskala za njo, ali je kaj skrila … Ambrož in Nina sta znova 'zganjala romantiko', Romana pa je Lini pokazala, kaj je našla. In našla je skrinjico. Kaj je bilo v njej, ne ve nihče, razen Polone. Škatlo sta Romana in Lina prinesli v jedilnico, Polona je bila očitno zmedena. Tjaša in Gino sta ugotovila, da sta Aljaž in Lina močno zamerila Tjaši. Tjaša je povedala, da je vložila veliko truda in časa, da je prišla do tu, kjer je. Veliko je bilo razmišljanja, taktiziranja. Gino ji privošči finale in jo je označil za 'dvojčka te sezone'.

icon-expand Prvo glasovanje porote. FOTO: POP TV

Glasovanje porote Pozvonilo je – Gino je našel pismo pri vratih posestva. Prebral je navodila, kako naj deluje porota. Dobili so možnost podeliti dva kamenčka. Odločili so se, da dva kamenčka dajo dvema različnima osebama. Ambrož z odločitvijo ni bil zadovoljen, prav tako ni bil zadovoljen Tadej, ki je prepričan, da bi bilo bolje, če bi dva kamenčka dali eni osebi.

icon-expand Gino je kot glava porote pospremil voditeljico Natalijo do jedilnice. FOTO: POP TV

Na posestvo je prispela voditeljica Natalija in napočil je čas za glasovanje. Natalija je najprej vsem zbranim članom družine za mizo razložila, da ima porota na voljo dva kamenčka, Polona pa je vse presenetila z izjavo, da je glasovanje ta teden sploh ne skrbi, ker nekaj ima. Kaj, bo znano že v naslednji epizodi Kmetije, ko bo tudi jasno, kdo bo moral v areno.

