Ves objokan se je kesal svojega dejanja

Jan Klobasa ni mogel dojeti, da je Tom Zupan izdal njihov klan. Označil ga je za hinavca in zahrbtneža, ter napovedal maščevanje. Ko so se dvobojevalci, med katerimi je tudi sam, poslavljali od tekmovalcev, je glava družine dojel, kaj je storil, in svoje dejanje obžaloval.

Razlike med tekmovalci Tekmovalci so se začeli mrzlično pripravljati na zabavo za noč čarovnic. Marjana Povše in Danijel Frigelj sta se medtem pritoževala, ker so bili nekateri tekmovalci deležni privilegijev, sama pa sta prikrajšana zanje. Opozorila sta predvsem na Saro Rutar, ki razvaja ostale, njiju pa ignorira. Danijel je sklepal, da se želi na ta način prikupiti Janu, da pa njena igra ne bo dolgo trajala.

Danijel in Marjana nimata najlepšega mnenja o Sari FOTO: POP TV

Denisa je strah Denis Šajher Kovačič je dobil pismo z uganko, ki pa mu je bila povsem nerazumljiva. Denis: "Dosti stvari ne razumem, samo tega pa sploh ne razumem." Strah ga je bilo tudi, da ga bo med raziskovanjem posestva kdo razkrinkal. ‘Kje sem živel ves ta čas, da sem to zamudil?’ Danijel je obljubil Luku Lampretu, da mu bo dal namig, ki ga je dobil kot črna ovca, da bo imel na ta način večje možnosti za zmago. Obžaloval je, da nista bila od samega začetka zaveznika. Luku ni bilo nič jasno, spraševal se je, kaj mu lahko Danijel da. Pa mu je tekmovalec razložil vse o glasnikih in namigih, informacije pa so Luko šokirale. Luka: "Ne vem, kje sem živel ves ta čas, da sem to zamudil."

Luka je doživel "šok za šokom" FOTO: POP TV

Prikrivanje vsepovprek Denis in Tom Zupan sta se nameravala pogovoriti na samem in nista opazila, da jima Danijel sledi. Nato se jima je pridružil, a so drug drugemu prikrivali, kakšne adute imajo v rokavu. Tom je imel občutek, da se Denis dela norca iz njega, ni mu več zaupal. Danijel pa je ocenil, da lažeta oba. Čarovnice in skrivnosti Tekmovalci so se našemili, pri čemer sta se Marjana in Božidara še posebej vživeli v svoji vlogi. Denis pa se je še vedno trudil razvozlati uganko, da bi si priboril vstopnico za finalni teden. Kasneje mu je uspelo najti namig, ki sta ga pred njim dobila že Danijel in Tom.

Povsem sta se vživeli FOTO: POP TV

‘Tom je hinavec, Tom je zahrbtnež’ Jan se je soočil s Tomom. Na ušesa mu je prišlo, da grdo govori o njem in njegovem klanu, in da se je obrnil proti njim. Jan: "Bolj ne bi mogel biti razočaran." Tom mu sprva ni hotel ničesar izdati, nato pa je le povedal za namige, ki so jih dobile črne ovce. Dodal je, da se morajo vsi trije povezati, da jih bodo razvozlali. Jana ni prepričal: "Tom je hinavec, Tom je zahrbtnež in Tom je koristoljubnež."

Soočenje FOTO: POP TV

Tomu je očital, da sam v nobenem primeru ne bi storil česa takega, in bi se takoj posvetoval s svojimi zavezniki. Bolelo ga je, ker mu je resnično zaupal, in je verjel, da bodo skupaj šli do velikega finala, sedaj pa ga je doletelo boleče spoznanje. Napovedal je, da se bo v areni raztrgal, da se mu bo maščeval. Otroci omehčali srce stroge čarovnice Nade Gospodarica Nada je, našemljena v čarovnico, na posestvo pripeljala otroke. Mladi gosti so bili navdušeni nad kulinariko, nad posestvom, igrami in darilci. Gospodarica je zato tekmovalcem tu in tam pogledala skozi prste. Ko so zažgali čarovnico, so lahko odprli njeno pismo, in začeli so se veseliti uspešno opravljene naloge.

Čarovnica Nada FOTO: POP TV

Solze med slovesom Medtem ko so tekmovalci veseljačili, je bil Jan z mislimi že pri dvoboju. Ker je kajža premajhna za pet tekmovalcev, je moral tja Denis, ki je še vedno nosil zvonec črne ovce. Tanja je jokala skupaj z dvobojevalci, njeno srce se je trgalo. Jokal je tudi Tom, ki je obžaloval, da svojim zaveznikom ni vsega zaupal. Povedal je, da se počuti grozno.

Kesal se je FOTO: POP TV

