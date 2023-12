Veseljak Franc Rajšp se podaja v glasbene vode

Franc Rajšp je v Kmetiji dosegel svoj cilj in to so nova prijateljstva ter prepoznavnost. Slednja mu bo prišla še kako prav na glasbeni poti, na katero se podaja. Z Razigranimi fanti je posnel prvo skladbo, sledil bo njegov prvi videospot.

Poražen si bil tik pred finalnim tednom, v dvoboju z Alenom Plojem. Slednji je zmagal v spretnosti, potem ko si se zapletel v vrvi. Tiste vrvi so ti dale vetra, kajne? Pa mislim, da so mi sigurno dale nekaj vetra, saj sem hotel vse preveč na silo in hitro rešiti, vrvi pa se z mojo taktiko niso preveč strinjale, hotele so imeti svoj čas. Če bi bolj previdno vstopil v te vrvi, bi prav gotovo vse skupaj lažje razvozlal.

V moči si Alena gladko premagal, ker ni želel tvegati poškodb. Pa bi po tvojih ocenah imel kakšne možnosti proti tebi? Videli smo denimo, kako si onesposobil Tima Novaka, ko je ta želel preveriti, kako močan si v resnici. Mislim, da se Alen Ploj ni hotel boriti, ker je imel v spominu, kakšne poškodbe so se pri podobnih bojih zgodile v preteklih sezonah Kmetije. Zagotovo bi bil boj veliko bolj na nož, če Alena ne bi bilo strah poškodb. S Timom sva se pa veliko družila, v medsebojnih bojih je bila v ospredju vedno prijateljska vez in nikoli resnični medsebojni boj. Odločal je dvoboj v znanju in nekako se je pokazalo, da nisi ravno listal Pratike. Drži? Ja, res je. Pratike res nisem veliko študiral, Alen je pošteno zmagal v dvoboju. Zagotovo sem veliko premajhno pomembnost dajal Pratiki, ki velikokrat odloči najbolj pomembne boje. Se bomo drugič več učili in bolj temeljito. Ob porazu si bil videti žalosten, ko si izvedel, da boš glava porote, pa resnično vesel. Tvoj najpomembnejši cilj torej ni bila zmaga, bolj si si želel nastopati in tekmovati pred kamerami. Zakaj? Niti po porazu nisem bil žalosten, vesel sem, da sem prišel tako daleč in pridobil te zanimive izkušnje resničnostnega šova. Vesel sem, da sem tukaj navezal nova prijateljstva in dobil prepoznavnost pred Slovenijo. To sem si želel in nikoli mi ni bila glavna motivacija denar. Če si želiš samo denar, si v sebi prazen, če pozabiš na prave človeške vrednote, in to je bilo meni vedno sveto.

Ogledal si si lahko vse oddaje do polfinalnega tedna, svojo pot v tekmovanju in komentarje sotekmovalcev. Ali te je kaj še posebej presenetilo? Nisem preveč podrobno gledal Kmetije, nisem zasledil nič preveč posebnega. Škoda, da je vse zelo na kratko povzeto, dogajalo se je še veliko več. Vem, da je to bila samo igra in vsak je igral po svoje. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času? Polna druženj z domačimi in čag, verjetno. Ja, vrnitev je bila zanimiva, vsi so me pričakali, se me razveselili, z največjim veseljem sem se vrnil domov. Bil sem zelo lepo sprejet, na različnih feštah se skupaj fotografiramo in pojemo. Je prav veselo in rad sem nazaj med ljudmi v resničnem svetu. Želel si se predstaviti Sloveniji. Kakšnih odzivov pa si deležen? Mislim, da sem se predstavil v dobri luči, kot zabavljač in veseljak. Kot takšnega name tudi gledajo v resničnem svetu, zagotovo pa ima vsak svoje mnenje glede vsakega, na kar pa se ne smem ozirati, ampak moram slediti svoji pozitivni in iskreni življenjski filozofiji.

Tvoj oče in ostali tvoji najdražji bi si želeli, da bi domov pripeljal kakšno dekle. Všeč ti je bila Nuša Maloprav, a je 'žal' zasedena. Pa se je zunaj našlo kakšno drugo dekle zate? Ja, glede deklet so tudi na kmetiji vedno nekaj pripravljali zame, ker sem samski. Dobro sem se razumel z Nušo, ampak sva vedno bila samo prijatelja in skupaj smo ustvarjali kakšne norčije. Še vedno sem volk samotar, ampak verjamem, da bom ob pravem času srečal pravo zame in da bom jaz pravi zanjo. Denarna nagrada ti ni bila namenjena, porabil bi jo za potovanje in za gradbeni material za stanovanje. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Vrnil sem se v svojo službo in nadaljeval z dokončanjem stanovanja. Rad bi izpostavil, da smo že posneli prvo skladbo skupaj z Razigranimi fanti. V petek izide tudi moj prvi videospot, ki se ga zelo veselim. Zato se v prihodnje vidim tudi v glasbenih in filmskih vodah. Rad bi še naprej širil veselje in zadovoljstvo ter užival v delu, ki ga bom opravljal, najsi bo na domači kmetiji ali na televiziji.

Tega, kako se bo razpletel finalni teden Kmetije, seveda ne smeš razkrivati. Ali nam lahko vsaj namigneš, zakaj ga gledalci ne smejo zamuditi? Spremljati morajo še naprej, saj se bodo pojavile nove zanimive zgodbe s poroto, ki je zelo nepredvidljiva, in lahko vpliva na potek igre na svojevrsten način, kar pa je lahko izredno zanimivo.