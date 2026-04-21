Veselje za Franca in Aleksandro, ogrožena sta Gregor in Dejan

Neuničljivi Franc

Franc Vozel je tudi to noč pridno izdeloval žeblje, pa čeprav ga je že vse bolelo. Odločen je bil, da bo zaščitil Alenko Weiss in Pio Filipčič, zmaga pri tedenski nalogi namreč prinaša imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Alenki je izdal, da je v resnici izdelal več žebljev, kot pa je povedal za mizo. Z delom je zaključil, šele ko mu je zmanjkalo materiala. Alenka se je čudila Francu: "Ne vem, od kje njemu sploh energija in volja pri teh njegovih letih. Vsa čast." Franc je svojo skrivnost zaupal tudi Igorju, ki je komentiral: "On že od prvega tedna dela najbolj trdo za druge, samo da naredimo nalogo. In tudi tokrat hoče zaščititi punci in dela noč in dan." Gregor Merdaus je za drugo trojico izdelal precej manj žebljev. Nadaljevati ni mogel, saj ga je preveč bolela roka.

Aleksandra si pribori novo podkev

Juš Čop, Aleksandra April in Žan Zore so se pomerili v drugem boju za zlato podkev. Žan je po prvem ostal brez podkve, saj mu jo je vzela Aleksandra. Tokrat so se pomerili v boju Živa teža, v katerem so morali iz različnih kmečkih predmetov sestaviti kup, ki je tehtal polovico njihove teže. Z nabranimi predmeti se je temu najbolj približala Aleksandra. Tekmovalka je zlato podkev lahko vzela samo Jušu, po novem jih ima kar štiri. Juš in Žan sta se tolažila, češ da bo Aleksandra zaradi tega prihodnji teden zagotovo na tapeti in jo čaka enaka usoda kot Igorja.

Aleksandra je zlato podkev vzela še Jušu. FOTO: POP TV

Imuniteta za Franca, Alenko in Pio

Natalija Bratkovič je na posestvo prišla skupaj s kovačem Tilnom. Gregor in Dejan Guzej, ki sta do zadnjega popravljala žeblje, sta morala odložiti orodje. Igor je pojasnil, da pri izdelovanju ni pomagal, saj je hotel prihraniti nekaj moči za areno. Igor: "Mislim, da bi vsak na mojem mestu naredil isto." Dejan pa je povedal, da je kopal luknje na vrtu. Z izdelavo žebljev je poskusil, pa mu ni šlo. Gregor: "Saj je prišel pomagat, ampak sem mogoče pričakoval malo več volje, ker gre za naju in najino imuniteto." Tilen je povedal, da je po posvetu z gospodarico Nado malce znižal merila, to pa zaradi zahtevnosti naloge. Odločali sta uporabnost žebljev in dolžina, ki je morala biti 5 centimetrov. Kovač je izmeril in si ogledal prav vsak žebelj. Gregorju je uspelo izdelati 84 uporabnih žebljev, nakar je Franc razkril, da je izdelal 140 žebljev, ki pa so bili debelejši. Gregor se je pritožil, češ da bi jih tudi sam izdelal več, če bi bili takšne debeline. A debelina ni bila odločilna in ker je Franc izdelal 91 uporabnih žebljev, so on, Pia in Alenka dobili imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Igor bo tako svojega nasprotnika izbiral med Dejanom in Gregorjem. Slednji je bil ponosen nase: "Moram pa povedati, da vsa čast kovaču. Premalo se jih ceni, glede na to, kakšno delo imajo."

Garaškega dela še ni konec