Kmetija

Veselje za Franca in Aleksandro, ogrožena sta Gregor in Dejan

Velenje, 21. 04. 2026 21.26 pred 15 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Franc Vozel je z garaškim delom sebi, Alenki Weiss in Pii Filipčič priboril imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Aleksandra April pa si je priborila novo zlato podkev in ima zdaj že štiri.

Neuničljivi Franc

Franc Vozel je tudi to noč pridno izdeloval žeblje, pa čeprav ga je že vse bolelo. Odločen je bil, da bo zaščitil Alenko Weiss in Pio Filipčič, zmaga pri tedenski nalogi namreč prinaša imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Alenki je izdal, da je v resnici izdelal več žebljev, kot pa je povedal za mizo. Z delom je zaključil, šele ko mu je zmanjkalo materiala. Alenka se je čudila Francu: "Ne vem, od kje njemu sploh energija in volja pri teh njegovih letih. Vsa čast." Franc je svojo skrivnost zaupal tudi Igorju, ki je komentiral: "On že od prvega tedna dela najbolj trdo za druge, samo da naredimo nalogo. In tudi tokrat hoče zaščititi punci in dela noč in dan." Gregor Merdaus je za drugo trojico izdelal precej manj žebljev. Nadaljevati ni mogel, saj ga je preveč bolela roka.

Aleksandra si pribori novo podkev

Juš Čop, Aleksandra April in Žan Zore so se pomerili v drugem boju za zlato podkev. Žan je po prvem ostal brez podkve, saj mu jo je vzela Aleksandra. Tokrat so se pomerili v boju Živa teža, v katerem so morali iz različnih kmečkih predmetov sestaviti kup, ki je tehtal polovico njihove teže. Z nabranimi predmeti se je temu najbolj približala Aleksandra. Tekmovalka je zlato podkev lahko vzela samo Jušu, po novem jih ima kar štiri. Juš in Žan sta se tolažila, češ da bo Aleksandra zaradi tega prihodnji teden zagotovo na tapeti in jo čaka enaka usoda kot Igorja.

Aleksandra je zlato podkev vzela še Jušu.
FOTO: POP TV

Imuniteta za Franca, Alenko in Pio

Natalija Bratkovič je na posestvo prišla skupaj s kovačem Tilnom. Gregor in Dejan Guzej, ki sta do zadnjega popravljala žeblje, sta morala odložiti orodje. Igor je pojasnil, da pri izdelovanju ni pomagal, saj je hotel prihraniti nekaj moči za areno. Igor: "Mislim, da bi vsak na mojem mestu naredil isto." Dejan pa je povedal, da je kopal luknje na vrtu. Z izdelavo žebljev je poskusil, pa mu ni šlo. Gregor: "Saj je prišel pomagat, ampak sem mogoče pričakoval malo več volje, ker gre za naju in najino imuniteto."

Tilen je povedal, da je po posvetu z gospodarico Nado malce znižal merila, to pa zaradi zahtevnosti naloge. Odločali sta uporabnost žebljev in dolžina, ki je morala biti 5 centimetrov. Kovač je izmeril in si ogledal prav vsak žebelj. Gregorju je uspelo izdelati 84 uporabnih žebljev, nakar je Franc razkril, da je izdelal 140 žebljev, ki pa so bili debelejši. Gregor se je pritožil, češ da bi jih tudi sam izdelal več, če bi bili takšne debeline. A debelina ni bila odločilna in ker je Franc izdelal 91 uporabnih žebljev, so on, Pia in Alenka dobili imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Igor bo tako svojega nasprotnika izbiral med Dejanom in Gregorjem. Slednji je bil ponosen nase: "Moram pa povedati, da vsa čast kovaču. Premalo se jih ceni, glede na to, kakšno delo imajo."

Garaškega dela še ni konec

Natalija je družino še spomnila, da gospodarica Nada od njih pričakuje 200 žebljev, zato jih morajo izdelati še 25. A se je Gregor odločil, da bo počival in bo delo prepustil Dejanu, ki je po njegovem mnenju največja lenoba na svetu.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Kdo si bo priboril imuniteto in kdo zlato podkev?

KOMENTARJI1

osiveli_ritmični_gimnastik
21. 04. 2026 21.42
Perdaus, keri to je Patricijo rihta ko te neje blo duma?
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Kaj pričakovati in kako se pripraviti na prvi mesec z dojenčkom?
Kaj pričakovati in kako se pripraviti na prvi mesec z dojenčkom?
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
cekin
Portal
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
dominvrt
Portal
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Kmetija
Nevarna četrt
Nevarna četrt
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
