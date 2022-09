Vladislav je prišel po zmago, načrte mu je pokvarila lakota

Poslovil si se po dvoboju z zaveznikom in prijateljem Ivanom in oba sta dala vse od sebe. Kako težka je bila ta zadnja preizkušnja na kmetiji?

Ob slovesu si povedal, da bi ostal na posestvu, če bi imeli več hrane. Kako si doživljal in se spoprijemal s pomanjkanjem?

Ja, povedal sem, da bi dal vse od sebe, z veseljem bi ostal, ampak zaradi pomanjkanja hrane mi je bilo res težko. Manjkala mi je, kar čutil sem, kako mi postaja slabo.

Ali ti je pogovor z mamo, ko si ji lahko voščil za rojstni dan, vlil motivacijo ali si si po tistem še bolj želel domov?

Ko me je poklicala mama, mi je dala motivacijo in vse, ampak vseeno ne toliko, da bi ostal tam.

Mama je, kot rečeno, tisti dan praznovala. Torej je dobila najlepše možno darilo, ko si se vrnil domov?

Seveda je dobila darilo, ker sem izstopil ravno na njen rojstni dan. Vedel sem, da bo dosti hrane, in sem šel domov še z večjo motivacijo, da grem vsaj na obisk, pa se najem na rojstni dan kot človek.

Poslovil si se v tretjem tednu. Ali so bili tvoji domači presenečeni nad takšnim razpletom?

Seveda so bili, vsi so pričakovali in vedeli, da sem zmožen priti daleč, samo hrana mi je pošteno pokvarila načrte.