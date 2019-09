Voditeljica 21-letna dvojčka presenetila že takoj na začetku

Rokave bodo morali zavihati Danijel Frigelj iz Velikega Obreža, Adrijana Štribl iz Zgornje Ložnice, Lucija Kolar iz Loč, Goran Leban iz Kočevja, Tanja Balabanić iz Vrhnike, Simona Križnik s Ptuja, Borut Gregorič iz Kopra, Rene Šantić iz Ljubljane, Denis Šajher Kovačič iz Maribora, Damjana Tomažin iz Litije, Tom Zupan iz Kranja, Božidara Vezjak iz Slovenskih Konjic, Ksenija Sešel iz Laškega, dvojčka Jan in Tilen Klobasa iz Gornje Radgone, Luka Lampret iz Celja, Marjana Povše iz Novega mesta, Sara Rutar iz Izole in Bojan Kermavner iz Ljubljane. Več o tekmovalcih najdete T UKAJ .

Nekateri moški in ženske se na Kmetijo podajajo brez vsakršnih izkušenj, zato bo zanimivo opazovati, kako se bodo znašli pri vseh nalogah, ki jim jih bo zadala nepopustljiva gospodarica Nada. In teh ne bo malo.

Česar tekmovalci ne vedo, je to, da se lahko letošnje posestvo pohvali kot največja in najbolj moderna televizijska Kmetija do zdaj, zato bodo zagotovo zanimive tudi njihove reakcije ob pogledu na razkošje, ki jim ga bo letos privoščila produkcijska ekipa.

Ste si že ogledali glavno poslopje na letošnji Kmetiji? Vabljeni na virtualni sprehod.

Zapleti že v prvi oddaji

Ustvarjalci so poskrbeli, da se bo morala devetnajsterica zelo hitro vživeti v igro. Že prvi dan bo znan prvi oziroma prva glava družine, na ramena katere bodo padle številne odgovornosti. Med drugim bo moral oziroma morala določiti hlapca in deklo, ki jima bo grozila izločitev že v prvem tednu šova.

Že takoj na začetku pa bo voditeljica Natalija Bratkovič 21-letna dvojčka Jana in Tilna seznanila z nepričakovano novico. A to ne bo edino presenečenje, ki čaka tekmovalce. V pričakovanju napete, taktične borbe se bosta že prebujala tekmovalnost in ljubosumje, slišali bomo tudi prve kritike na račun obnašanja in potez nekaterih tekmovalcev.