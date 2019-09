Voditeljica

Kakšne so tvoje izkušnje s kmetovanjem?

Skoraj enake kot lani. Ne živim na veliki kmetiji, tako da mi kmečkih opravil ni treba vsakodnevno opravljati. Ko pa se srečam z njimi, mi ni odveč nahraniti kokoši, menjati steljo pujsku ali recimo obirati grozdje. Me je pa letos že večkrat prešinila misel, kako super bi bilo, če bi lahko našim tekmovalcem priskočila na pomoč ... Njihove naloge so namreč letos med seboj prepletene, nekatere trajajo dlje časa, Kmetija pa se bo podala tudi v popolnoma novo, še nikoli preizkušeno turistično smer.