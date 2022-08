Vrača se eden najbolj priljubljenih šovov pri nas: Kmetija!

Idilična gozdna narava, veliko posestvo, živina in popolnoma nova lokacija. Letos se Kmetija seli na Dolenjsko. Ravne zelenice Prekmurja je zamenjala razgibana dolenjska pokrajina in kot se za vsako spremembo spodobi, so se nekoliko spremenila tudi pravila igre.

Če so v prejšnjih sezonah tekmovalci živeli v izobilju, tega letos ne bo. Mentalnih in fizičnih preizkušenj bo še več, strožja pravila igre pa bodo tekmovalcem otežila napredovanje in jih postavljala v situacije, ko bodo morali hkrati tekmovati in sodelovati. Bolj kot kadar koli prej bodo v ospredju iznajdljivost, veščine in spretnost tekmovalcev.