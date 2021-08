Vrača se Kmetija: med tekmovalci stari znanec in kar dva para

V letošnji sezoni, ki jo znova vodi že vsem znana Natalija Bratkovič . Letos bo zgovorna Štajerka na domačijo v družbi mentorice Nade Zorec sprejela 16 tekmovalcev, med katerimi bomo znova videli že znan obraz tega resničnostnega šova, in sicer Franca Vozla . Med drugim pa bosta v šov vstopila dva para. Bo preizkušnja resničnostnega šova utrdila njihovo ljubezen ali jo bo skrhala? Pravijo, da so pripravljeni na izziv.

"Čeprav smo sredi vročinskega vala in je snemanje zelo naporno, smo vsi veseli, da smo nazaj," pove voditeljica Natalija Bratkovič, za katero je to četrta sezona enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov. "Letos nas čaka veliko preobratov in še več skrivnosti, še vedno ni povsem jasno, kdo vleče niti," izda le malo vsebine in pohvali letošnje kmete: "Tekmovalci so enkratni, že na začetku pridni, tako da bodo gledalci z njimi več kot zadovoljni."

Več o tekmovalcih nove sezone, ki se bodo borili za glavno nagrado 50 tisoč evrov, pa lahko izveste v nocojšnjem POP IN.