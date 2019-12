Vrnitev izpadlih tekmovalcev, Tanja podrla Jana

Na dan, ko so na posestvo prišli izpadli tekmovalci, sta se zaradi dela sporekla Rene Šantić in Tilen Klobasa. Vse kaže, da bo Renejev pomanjkljiv doprinos k tedenskim nalogam usoden za njegov nadaljnji obstanek v igri, in da se tehtnica nagiba v prid dvojčkoma.

Tilen in Rene znova na bojni nogi Tilen Klobasa se je ponovno skregal z Renejem Šantićem, saj ga je želel videti na polju koruze, on pa je pomagal Sari Rutar v kuhinji. Zdelo se mu je, da išče izgovor za izgovorom, da mu ne bi bilo treba delati. Rene pa se je hudoval: "Prvi dvobojevalec sem, zadnji teden pred finalnim tednom, v dvoboj grem, in zdaj, da jaz orjem tukaj od jutra do večera ... Upam, da se najdemo v finalu, in da grem z njima v dvoboj ... To bi bilo noro."

Marjana bi napila poroto Marjana Povše in Jan Klobasa sta se pogovarjala o poroti, ki prihaja na posestvo. Marjana je tuhtala: "Pa jim damo tisto pijačo, jih napijemo, saj ne bodo vedeli, zakaj so tu." Jan je pričakoval, da bodo izločili njega in Tilna. Jan: "Tako ali tako sva midva kriva za vse izpadle tekmovalce, vseskozi sva imela prste poleg."

Porota si privošči tekmovalce Na posestvo so prišli Danijel Frigelj, Borut Gregorič, Denis Šajher Kovačič, Lucija Kolar, Goran Leban in Simona Križnik. Marjana je vsa panična kričala: "Daj, zakleni vrata." Skrbelo jo je, kako bodo nahranili vsa ta lačna usta. Po prvih objemih in pozdravih je Denis povedal, da morajo tekmovalci izbrati enega že izpadlega in eno izpadlo tekmovalko. Šlo je le za šalo, a so tekmovalci nasedli.

Marjana toči solze sreče Na posestvo so prišli še Marjanini najdražji, med njimi tudi njen mož Silvo. Bila je izredno čustvena, še posebej pa, ko je slišala, da so ponosni nanjo. Vsi so se veselili njene vrnitve, še posebej njen mož, saj jo njegovo srce že zelo pogrešalo.

Sara ne zameri več Denisu Denis je izvedel, da je bila Sara zelo razočarana, ker je ni imenoval za glavo družine, a se je izgovoril da sta z Luko imela dogovor, da jo bo zavaroval. Sara mu ni več zamerila, upala pa je, da bo lahko računala nanj vsaj tokrat, če in ko bo kot član porote odločal o njeni usodi.

Tanja podrla Jana Na posestvo so prišli še preostali izpadli tekmovalci, vključno s Tanjo Balabanić. Skupaj z Janom sta se neizmerno razveselila drug drugega, četudi se nista videla samo tri dni. Izpadli tekmovalci so nato realizirali svojo potegavščino. Sara se je jezila zaradi izgubljenega časa, saj bi se raje učila Pratiko.

Reneju ne kaže dobro Borut je namignil Goranu, da bi morali izločiti Reneja, ki se ni izkazal pri delu, je dolgo spal in ima dve levi roki. Goran se je strinjal, češ da si mora zmagovalec zaslužiti glavno nagrado z dvoboji in delom. Tanja je zaupala Janu, da večina tekmovalcev podpira njega in Tilna. Menila je, da si najbolj zaslužita finale, saj da sta igrala pošteno igro.

