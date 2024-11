Vroča debata: kaj in s kom je v gozdu počela Ines?

Alen, Teja in Matic so se v sedmi epizodi Cele štale strinjali, da so aktualni teden zaznamovale predvsem Tjašine laži, spletke in odkrito taktiziranje. Alen je zato tednu nadel naslov Vrtinec (Tjašinih) laži. "Res je dobra v tem, ampak sem bil prepričan, da se bo ta teden zlomila, ker je toliko ljudem prodala buče," je bil zaskrbljen Matic, Teja pa izpostavila njeno šibko točko. "Oba s Timom imata ful dobre taktike, razlika je v tem, da ima Tim veliko zaledja, ker ga drugi želijo potisniti do finala, medtem ko je Tjaša sama v tem," je povedala simpatična Dolenjka.