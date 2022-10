Vroča dobrodošlica za Danijelo

Člani družine v hlevu so bili veseli, ker se je mednje vrnila delavna in nasmejana Danijela .

V hiši pa ne bo tako veselo. Maja in Monika se bosta odmaknili od ostalih članov družine in Maja se bo jezila, češ da sotekmovalcev sploh ne more gledati. Ivan in Aljaž se bosta pritoževala nad nagrado, češ da je ničvredna. Stavkala bosta tudi, ko bo na posestvo prišla prijateljica gospodarice Nade.

