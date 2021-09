Na Kmetiji vroče in napeto, znana pa je tudi druga dvobojevalka

V prejšnji oddaji so se tekmovalcem pridružili štirje gostje, situacija je vse bolj napeta. Zaklenjena škatla je postala najbolj varovana skrivnost. Gostje so se ji nevarno približali. Na drugem koncu posestva sta se dva člana družine drug drugemu približala na malce drugačen način.

V tokratni sezoni resničnostnega šova Kmetija, ki si ga lahko najbolj radovedni na VOYO ogledate že en dan pred predvajanjem na televiziji, strici iz ozadja ustvarjajo napeto ozračje. Osmi dan na posestvu, ko so se vsi člani družine posvečali svojim obveznostim, Ambrožu pismo stricev iz ozadja ni dalo miru. Razvozlal je, da se "štirje letni časi" nanašajo na štiri nove goste, da bodo ti poskušali priti do skrinjice in da je njegova naloga, da to prepreči. A kako poskrbeti za res dobro varovanje tako izpostavljenega predmeta? Tudi štiriperesna deteljica je razmišljala o skrinjici. Polona in Nina sta se ukvarjali z vsebino, Mattia pa je imel le en cilj: odkleniti skrinjico in si zagotoviti vstopnico v finale. Na misel jim je prišlo celo, da jih morda nekje čakata še dva tekmovalca ... a kmalu so se jim začeli koščki slike sestavljati. Nekaterim se že prižigajo iskrice v očeh Tilen in Gino sta se ukvarjala s precej bolj sproščenimi temami. "Veš, Gino, vse punce ste mi speljali," je ugotavljal Tilen. "Lino, ti si vzel Tjašo, ampak jaz mislim, da mi je bog poslal Nino. Tiste njene oči, ko so me pogledale …" Tilen kar ni mogel nehati misliti nanjo. Vroče med Ginom in Tjašo Medtem ko so eni predani delu, sta se Gino in Tjaša lotila treninga v zunanjem fitnesu. Tjaša se je prva lotila dvigov na drogu, Gino ji je z veseljem priskočil na pomoč. Drug drugega sta spodbujala, se dotikala … Sprva se je Tjaša malce stisnila k njemu, nato ga je polila z vodo in med njima se je kar iskrilo!

Druga dvobojevalka je … Na posestvo je prišla voditeljica Natalija in napočil je čas za glasovanje o drugem dvobojevalcu. Tokrat je glasovanje potekalo le med ženskami. Za Lino zaradi imunitete niso smeli glasovati. Ambrož je podelil kamenček prvi – postavil ga je pred Stanko. Stanka ga je podelila Karin. Gino se je odločil, da mlajših žensk ne bo metal ven, zato se je odločil za Stanko, Romana prav tako. Tilen je svoj kamenček predal Majdi, Maria Karin, Anže Karin. Tjaša je v zadnjem trenutku spremenila svoje mnenje in se odločila izločiti svojo potencialno konkurenco. Kamenček je postavila pred Karin. Karin ga je podelila Stanki, Majda Romani, Aljaž Stanki, Lina pa Karin, s čimer je poskrbela za novo izenačenje med Stanko in Karin. Franci je tehtnico prevesil na Stankino stran, odločitev je bila zdaj v rokah glave družine, Jana, ki je kamenček prav tako zakotalil pred Stanko, ta pa je s tem postala druga dvobojevalka. Vrsto dvoboja proti Marii bo izbirala Stanka. Bo to spretnost, znanje ali moč? Gostje na svoji misiji Gostje so med glasovanjem o dvobojevalcih upoštevali namig stricev z ozadja in odšli k jezeru. Nina je naletela na novo sporočilo in prebrala, da se ne motijo glede tega, katera škatla je tista, ki jo iščejo, in da je šifra 4-mestna. "V vaši hiši pod ognjem 16 glav leži. Preiščite jih, da boste mirno spali tudi vi," se je glasil eden on namigov. Padla je odločitev, da bodo to noč prenočili v hišici na turistični kmetiji. Ker se bojijo, da so prvi dan napravili slab vtis, upajo, da jim bo pri navezovanju stikov vsaj malce pomagal Polonin mucek Zevs.

Glava družine jih je odpeljal do njihove hiše in jim predal ključ. Ob vstopu v hišo so gostje obnemeli. "Bolano! Kalo lepo so dekorirali!" so bili navdušeni. Lotili so se iskanja novega namiga. 16 glav – 16 polen. Premaknili so jih in našli naslednji namig. "Majdino življenje ni bilo s cvetjem posuto, nas pa zanima njegova svetla plat," se je glasil naslednji namig. Izvedeti morajo število svetlih trenutkov v Majdinem življenju. Mattia se je prijel za glavo – dan prej se je namreč sprl prav z Majdo.

Maria na tapeti Maria je pograbila kosilnico, da bi še kaj postorila, a moški o njej niso imeli povedati veliko lepega. Predvsem je nezadovoljstvo kazal Aljaž. Maria vseeno ni razumela, zakaj so se tako obrnili proti njej. "Dokler sem vsak dan pekla kruh, je bilo vse v redu. Ko sem omenila, da bi lahko sodeloval tudi kdo od mlajših, je nastala bomba. Na kmetijo se prišla z dobrimi nameni. Kmetija bi mi lahko dala družabnost, prijateljske vezi, mreženje. Zanimivo je, da se mi zdi, da imam dober odnos do njih, oni pa govorijo o nasprotnem. To me je presenetilo," je iskreno povedala Maria. Stanka po drugi strani ni razočarana, ker so jo izbrali za drugo dvobojevalko. Kot pravi, že pogreša domače. O tem je govorila s Tjašo, ki pa pravi, da se ji na kmetiji preveč dogaja, da bi razmišljala o domačih.

Moški na delu Moški člani družine so pridno delali, Ambrož pa skrinjice ni želel izpustiti izpred oči. A ob vsem se mu niti sanjalo ni, kaj počnejo gostje. Ti so eno številko že izvedeli, za drugo pa so morali pripraviti taktiko, kako Majdo pripraviti do pogovora. Polona jo je ob kavici 'napadla' s kupom vprašanj o njenem življenju in preteklosti. S kupom informacij se je vrnila k preostalim gostom. Majda ji je zaupala, da ima tri sinove. Je 3 pravo število?

Zvečer so se gostje odpravili na večerjo k članom družine. Stanka in Majda sta jih sprejeli odprtih rok, a jih vseeno opomnili, da upata, da tokrat ne bodo nagajivi. Ambrož jih je nato prijazno prosil, naj odidejo, nato pa k mizi poklical člane družine. Pripravil jim je presenečenje, sadno večerjo, in jim s tem na obraze narisal nasmeške. Obrazi gostov pa so bili le še bolj zaskrbljeni. Dejstvo je, da je minil še en dan, in Ambrož je uspešno obvaroval leseno skrinjico. Toda kako dolgo bo še zdržal?