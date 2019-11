Vse bi povedal dekletu, a ni mogel

Ne samo žalostni trenutki, nanjo pomisli tudi, ko se zgodi kaj pozitivnega. Vsakič bi jo poklical in bi z njo delil lepe trenutke, a tega ne more. Luka: "In to me najbolj jezi ... V bistvu me drži to pokonci, ker vem, da verjame, da bom prišel daleč. Ve, da sem sposoben in da lahko pridem do finala. In, evo me, v finalu sem."