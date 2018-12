"Meni moja sinova pomenita vse, saj sem z njima celo življenje in sem zelo ponosna na oba,"je povedala Sabina, ki ima že štiri vnuke. "Ja, moji vnuki mi pomenijo vse na svetu in so mi vedno na prvem mestu. Vse imam enako rada in vsakemu se posvetim po svoje. Imam štiri vnuke, peti pa pride na svet konec decembra oziroma v začetku januarja. Sem najbolj ponosna babi na svetu in bom tudi petič kot babica skočila do neba," je za naš portal priznala Sabina.