Vse oči bodo uprte v mlado Nušo Šebjanič

Laura Beranič, ki se je poslovila po petkovi areni, bo določila novo glavo družine, ob tem pa vsakemu tekmovalcu povedala svoje. Laura: "Če ste pri kom dobili sočutje, dober pogovor, iskren pogovor, iskrena čustva, sem bila to jaz." Izpostavila bo, da se grozno obnašajo do Žana Hroneka. Igor Mikič bo komentiral: "Tako, kot da bi gledal komedijo in grozljivko obenem."