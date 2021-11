Že 53. del Kmetije. Tekmovalci pa so že tako padli vanjo, da so že skoraj pozabili, da je to šov. Zbirali bodo drugega dvobojevalca in razplamtela se bo prava bitka, in sicer zaradi malega rdečega kamenčka. Karin bo namreč prebrala pismo, s katerim bodo izničene moči kamenčkov s posebnimi lastnostmi. In ko bo Natalija zahtevala, naj pokažejo, kdo jih sploh ima, ga bo prva izvlekla Tjaša. Precejšen šok za sotekmovalce, saj to pomeni, da ga je ona ukradla izpadli Lini.