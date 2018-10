Vsi se hočejo znebiti Anne: 'Treba jo je poslati domov'

Na posestvu sta se prvič zbližala moški in ženski klan, saj imajo skupen cilj: znebiti se hočejo Anne, "ki je nihče ne prenese, saj je požrla vso pamet tega sveta". Dogovorili so se, da se bodo zaradi tega odrekli ustaljeni taktiki in se skupaj potrudili, da jo izločijo.

Povratniki pa se vneto pripravljajo na trenutek vselitve na posestvo. Perejo oblačila, se brijejo, urejajo, saj morajo "biti lepi in negovani". No, skoraj vsi. Alexandru namreč ni do tega, čeprav je po mnenju povratnikov on največji problem. "Spi zraven mene, zato se jaz vedno bolj stiskam k Mihiju, da je že čudno. Če gremo na posestvo, smo se že dogovorili, da Sabina in Rus spita v drugi sobi," je dejal Denis.

Povratniki se pripravljajo na selitev. FOTO: POP TV

In če so povratniki med pripravami na selitev vsaj začasno medse spet sprejeli Sabino, pa na posestvu poteka obraten proces. Tako moškim kot ženskam je vse bolj napoti Anna, saj naj bi ves čas tičala pri kozah, jih spuščala na prosto, zapirati pa jih morajo oni, ne dela fizično. "Ko je zraven, je vse narobe, živčni smo, ona pa se obnaša, kot da je pojedla vso pamet sveta. Vsi se strinjamo – z izjemo Anne – da imamo na tej kmetiji 13 koz. Tega hudiča je treba izgnat, ker tako ne gre več naprej," je odločen Nik.

Nova tarča je Anna. FOTO: POP TV

Lahko ta skupna nenaklonjenost do Anne združi moški in ženski klan? Začeli so se namreč pogovarjati, da bi bilo pametneje, da za nekaj časa prekinejo tradicijo glasovanja moški-ženske in se skupaj dogovorijo, da vržejo Anno ven. "Do zdaj smo delali taktično, ampak zdaj je prišel čas, da vržemo ven tudi take, ki nam res grejo na živce in to je Anna. Noben je ne more, noben se ne razume z njo," je rekla Simona. Tudi Aneti se ne zdi fer, da bi domov šli tisti, ki si bolj zaslužijo ostati in ne tisti, ki se "šlepajo". "Prvič smo stopili vsi skupaj in si izmenjali menja in prišli do zaključka, da ne bomo več tekmovali moški-ženske, ampak se pomešali in spravili domov tiste, ki si najmanj zaslužijo biti tu," je dejala. Simona je še sklenila, da ji Anna jemlje toliko energije, da je pripravljena iti v areno in jo spraviti domov.

Presenetili so tudi sebe: v enem tednu so zapuščen mlin preuredili v hiško za goste. FOTO: POP TV

Kljub novi dozi taktiziranja so tedensko nalogo uspešno opravili in za nagrado dobili sladice ter mucke, ki bodo skrbele, da na posestvu ne bo miši, ker pa so gospodarico Nado zelo razočarali, ker še vedno niso pospravili sena, so jih doletele tudi sankcije. Naslednji teden bodo ostali brez tržnice. Vseeno so glavno nalogo več kot odlično opravili in z Nado nazdravili na otvoritev turistične kmetije, vsi pa so bili ponosni na Nika, saj se je izkazal za dobrega vodjo. "Nik se je res izkazal, nad mojimi pričakovanji, glede na to, da sem zelo dvomila. Mlad je, neizkušen, ampak ima voditeljske sposobnosti, nas je lepo ukrotil in nas pripravil, da smo vsi enotno do polnoči garali," je povedala Anna. Še najbolj pa je seveda ponosen sam nase.