Vsi so govorili o Tjaši, Karin pa je medtem nagajala

Nalogo so tokrat izpeljali z odliko in si prislužili nagrado v dveh delih. Sicer pa je za pestro dogajanje na Kmetiji poskrbela črna ovca, Gino in Tilen sta s privoščila razvajanje (ki to ni bilo), Tjaša pa zaradi vseh spletk, ki jih je napletla, izgublja voljo za boj.

Karin je prvo nalogo kot črna ovca odlično izpeljala in si priborila dragocen namig, ki sta ga brata Klobasa imenovala za vstopnico v finale. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki hkrati omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Načrte je Karin z razkritjem, da so kamenčki izgubili moč, prekrižala Nini in Tjaši. Franc še naslednje jutro ni mogel verjeti, kaj je Tjaša storila. "Kradla je svojim zaveznikom, izdala je svoje zaveznike in igrala svojo igro," je dodala Nina. Majda se je vključila v pogovor med Francem in Tjašo in dodala, da dvoboja ne bo predala, ampak se bo borila kot lev.

Karin je v hiši v gozdu preživela še eno mirno noč, zjutraj pa se lotila uganke. Zaveda se, da mora ob vsem zavesti člane družine, da ne posumijo, kakšna je njena naloga. Odpravila se je proti posestvu ter se Tjaši in Poloni pridružila ob ograji. Ko so člani družine delali, je Karin izkoristila njihovo nepazljivost in ponagajala članom družine: odprla je koruznjak in povzročila pravo razdejanje. Članom družine, ki so pred prihodom gospodarice Nade hiteli z grabljenjem in nalaganjem odpadnega rastlinja na tovornjak ter čiščenjem, si niti sanjalo ni, da je koruza raztresena povsod. Romana se je zaupala Karin V jedilnici je Karin pristopila do Romane. Opazila je, da je Romana potrta. Kot je zaupala, se ne počuti dobro, ker je Tjaši marsikaj razkrila, ji zaupala, da bosta skupaj vodili igro, Tjaša pa jo je razočarala, ker ji niti za kamenček ni povedala. Romana in Karin sta ugotavljali, da Tjaša zelo dobro varuje skrivnosti in igra igro že od samega začetka. Karin je svetovala, da se ostali med seboj povežejo in se obrnejo proti Ginu, Tilnu in Tjaši. Naročila ji je še, naj se potrudi, da pride prihodnji teden v hišo v gozdu, a naj je ne sprašuje, zakaj.

Tilen in Gino: kopel se spremeni v nočno moro Gino in Tilen sta si po napornem delu privoščila nekaj trenutkov za oddih. V kadi sta natočila vodo, gel za tuširanje, ustvarila prijetno vzdušje, a preden sta se potopila vsak v svojo penečo kopel, ju je 'zmotilo' vpitje Franca. Nekdo je iz koruznjaka pometal koruzo! Franc in Polona sta bila prepričana, da sta to storila Gino in Tilen. A sta zanikala in se odpravila nazaj proti kopeli. Fanta nista vedela, da so se Romana, Nina in Franc pred njunim kopanjem mudili v kopalnici. V kad so jima zlili kis in olje. Karin je bila vesela, da ji je uspelo ponagajati članom družine, a obremenjevala se je, ker ji ni uspelo razvozlati uganke. Hodila je okoli jezera in si ogledovala okolico, nato pa se odpravila po blatu in čez leseno brv. Tjaša je skoraj ves dan preživela v sobi. Zaradi vsega skupaj, kar se je zgodilo, se je obremenjevala, a kot je rekla, niti ne preveč. Bolj se je posvečala dvoboju in temu, kakšen vrstni red dvobojev naj izbere. Ko je v sobo prišla še Romana, se ji je opravičila, ker ji je tajila glede kamenčka.

Karin ne čaka s taktiko Karin že v tem tednu, še pred tokratnim dvobojem, lobira, kdo bi bil najboljši kandidat za dvobojevalca v prihodnjem tednu. Ta teden je varna, prihodnji teden se ji obeta, če slučajno Kmetijo zapusti Majda, da postane glava družine in torej mora že zdaj razmišljati, koga se znebiti v tem času. Trenutno sta, kot pravi Karin, v klanu ona in Polona in na svoji strani želita še Franca. Z njimi bi se sicer rada povezala tudi Romana.

icon-expand Navihana Karin je nagajala, Franc norel, Tilen in Gino pa 'nastradala'. FOTO: POP TV

Nova priložnost – novo nagajanje Ko člani družine znova niso bili pozorni, je Karin stekla v kokošnjak in želela znova spustiti kokoši – in znova so jo zalotili na delu. "Je*** ti boga!" je norel Franc. "Če ne greš ven!" Karin se je na ves glas režala in Franc jo je za roko odvedel do stola v jedilnici. "Naslednjič jo bom privezal!" je zagrozil. Trenutek resnice: so nalogo opravili? Na posestvo je prispela gospodarica Nada. Ko je vstopila v ograjen jedilni prostor, je bila razočarana – miza je bila prazna, glava družine je masirala Franca. Nato so ji postregli: najprej marmelado iz buč, gospodarica je pohvalila. Rdeča pesa – prav tako je pohvalila. Tudi posušena zelišča je pohvalila, feferone tudi … Navdušena je bila tudi nad vrati, s katerimi so fantje zaprli jedilnico. Gospodarica Nada je bila navdušena in pripravila jim je prav posebno nagrado, ki bo trajala ves teden, začne pa se komaj po areni. Del nagrade pa jih čaka že zvečer. Po odhodu gospodarice Nade je Franc skupaj z Nino uredil krave. Nina mu je iskreno povedala, da je prepričana, da brez njega ne bi nobene naloge opravili. "še vode nimajo kure," je bil ogorčen, Nina pa se je spraševala, ali bodo živali poginile, ko njiju ne bo? Karin se je še naprej mučila s svojo nalogo, a jo je Franc zalotil in odpeljal v jedilnico. Ni minilo dolgo, ko je Franc ugotovil, da je Karin spet pobegnila. Tokrat mu je odleglo – bila je z Nino. Nina je želela s Karin razčistiti določene stvari – predvsem zgladiti spor glede kamenčka. Karin je bila vesela, da je Nina pristopila in bila iskrena. Karin uganke še ni rešila.