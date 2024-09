Vznemirljiva sezona, polna skrivnosti

Nova sezona Kmetije se je začela na novem posestvu in v polnem pogonu. Tekmovalci so takoj ob prihodu dobili prvo nalogo. Pred razkritjem le-te je voditeljica Natalija Bratkovič napovedala: " Letošnja sezona bo vznemirljiva in polna skrivnosti. Za glavno nagrado, 50.000 evrov, in seveda laskavi naziv zmagovalec ali zmagovalka Kmetije se bodo potegovali znani in manj znani obrazi. Vse to pa na novi, prečudoviti lokaciji."

Šestnajsterica je tekmovanje začela kot ena velika družina, njihova prva preizkušnja pa je bila poiskati klobuk glave družine. Slednja vodi družino v tekočem tednu in ima imuniteto. Klobuk je bil nekje na posestvu, v njem pa se je skrivalo sporočilo. Nejc Abram je prvi našel klobuk, ki pa ni bil pravi. V sporočilu je namreč pisalo: Z menoj si ta teden varen ... samo pred soncem. Išči dalje. Boris Vidovič je našel drugega, s sporočilom: Sem le pastirski klobuk. Z mano ne boš vodil družine, le krave in ovce.

Tudi več naslednjih najdb ni bilo pravih, na koncu je slavil Nik Triler : " Jaz sem vesel kot radio. " Njegovi sotekmovalci so novico pospremili z aplavzom, Nik pa se je spomnil, da si je v njegovi prvi sezoni Kmetije prvi klobuk na glavo poveznil Franko Bajc . Nik: " In kaj se je potem zgodilo? Ja, Franko je zmagal. Jaz sem zdaj na vrsti, da jaz zmagam v Kmetiji in odnesem 50 jurčkov domov. Hvala lepa. " V svojem nagovoru je povedal, da si ne želi prepirov in da ne bo ukazoval. Želel si je, da bi vsi tekmovalci delali in lepo sodelovali.

Slavna zavezništva

Ines Dužič in Nuša Šebjanič sta se spraševali, zakaj je na posestvu toliko znanih obrazov. Skrbelo ju je, da se bodo združili in izločili popolne novince, ki so v manjšini. Eva Luna Mlakar pa je slutila, da bodo poskušali ločiti njo in fanta Nejca Abrama. A tudi drugi tekmovalci so računali na zavezništva, denimo Laura Beranič in Polona Kranjc, ki sta se skupaj potegovali za srce Sanjskega moškega, pa brat in sestra Nik in Maja Triler.

Štirje služabniki, eden bo prvi dvobojevalec

Natalija Bratkovič je Nika seznanila, da ga čakajo težke preizkušnje in da bo moral sprejemati zahtevne odločitve. Za začetek je moral določiti štiri člane družine, ki bodo prvi teden živeli v hlevu kot služabniki. Ti bodo morali skrbeti za posestvo, za živali ter obroke. Gibali se bodo lahko po celem posestvu, a le z dovoljenjem glave družine. Eden izmed njih bo postal prvi dvobojevalec. Člani družine so še izvedeli, da ne smejo prestopiti ograje, ki posestvo deli na dva dela.

Nik je po dolgem razmisleku in posvetu s sestro Majo za služabnike imenoval Žigo Moharja, Tjašo Vrečič, Lauro Beranič in Žana Hroneka. Tjaša se je spraševala, kako bo izpolnila nalogo, ki jo je dobila ob najdbi enega izmed klobukov. V sporočilu je pisalo: Nisi glava družine, a letošnja Kmetija skriva veliko skrivnost. Zdaj si del nje. Poišči namig, ki se skriva tam, kamor bodo prihajale vse informacije. Do takrat pa jezik za zobe.