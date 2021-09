Z jezo do prvega dvobojevalca, Mariino neposredovanje razočaralo člane družine

Čeprav se trudi, se Maria kot glava družine nikakor ne uspe dokazati. Spori so vse večji, delo nikakor ne steče. Tokratno glasovanje o prvem dvobojevalcev je bilo popolnoma poenoteno in zaznamovano z jezo in negativnimi čustvi, Ambrožu pa naloge, ki mu jih nalagajo strici iz ozadja, predstavljajo vse večje breme.

Strici iz ozadja so v Kmetiji, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji pogledate na VOYO, znova poskrbeli za napetost. Ambrožu so sporočili, da se na posestvu skriva nekaj dragocenega in da mora to najti do konca izbora drugega dvobojevalca, sicer bo drugi dvobojevalec postal on sam. Majda o bivšem možu in zlorabah Medtem je Franc prinesel kavo Majdi, ki je po Janovem izpadu težko spala. Zaupala je, da takšno obnašanje pri njej še toliko bolj vzbudi negativne občutke, ker je živela z možem, ki se je v vinjenem stanju znašal nad njo. "Preden sem šla v materinski dom, me je mož pretepal in šel z nožem nadme. Sin iz drugega zakona me je ubranil," se je odprla Majda. Franc jo je tolažil, da takih besed Jan kot moški teh let ne bi smel izreči. Prepričan je, da bo zaradi izpada prvi dvobojevalec.

icon-expand Maria sklicala sestanek FOTO: POP TV

Maria sklicala sestanek, ostali zavijali z očmi Maria je sklicala člane družine. Zaradi dežja niso mogli nadaljevati z delom, zato je želela razmejiti, kdo naj v prihodnje dela na katerem projektu in se pogovoriti o delu. Anžetu se je zdel pogovor brezpredmeten, preostali so zavijali z očmi. "Les je spolzek in zagotoviti moramo varnost pri delu," je opomnila Maria in svetovala, da se nadaljuje z gradnjo pašnika. Ena skupina je nadaljevala z izdelavo sušilnice, a preveč glav, preveč nasvetov – in delo nikakor ni steklo. "Anžetu smo dali ene 5 priložnosti, a ne more nekaj vsiljevati," je Lina izgubljala potrpljenj. "Katastrofa, ampak na koncu bomo izpeljali kot je treba." Mattia premalo pozornost posveča novim članom družine? Polona, Nina in Tadej so prepričani, da Mattia igra svojo igro, ker da se je preveč povezal s preostalimi člani družine in se premalo druži z njimi tremi. Predvsem je razburil Polono. Tadej mu sicer, kot pravi, nič ne zameri, saj se zaveda, da je to le šov. Izglasovali so prvega dvobojevalca - in se znova prepirali Na posestvo je prišla voditeljica Natalija. Ko je vprašala, kako se obnese Maria kot glava družine, je Jana znova odneslo. Karin in Majda po njegovem mnenju 'delata špetir'. Majda je nato odkrito povedala, kaj se je zgodilo pretekli več, da jo je Jan verbalno napadel in zmerjal. "Sram te je lahko, da zmerjaš ženske s prasicami," je zabrusila Majda, Jan pa odrezavo odvrnil: "Saj si! Saj za drugo nisi kot za v štalo! Umazanka si, fuj!" je znova norel. "Nihče si ne zasluži takih žalitev," se je vmešala Romana. Tjaša je čestitala Majdi za mirno kri in povedala, da ne more verjeti, da se toliko star moški tako obnaša.

icon-expand Strasti se še vedno niso pomirile FOTO: POP TV

Maria je po drugi strani dodala, da ne razume, kako so se Majde te besede tako dotaknile, glede na to, kako se je ona prej vedla do nje, Jan pa je pristavil, da je prav to razlog, zakaj je tako eksplodiral. "Maria je bila po krivem obsojena. Je ambiciozna, pametna, inteligentna, pridna in delovna ženska," je nadaljeval Jan in znova žalil Majdo: "Gnida, gnida!" Voditeljica Natalija je preusmerila pozornost in prešla h glasovanju. Tilen je svoj kamenček podaril Janu, Jan ga je dal Majdi. Gino ga je dal Janu zaradi neprimernega obnašanja, enako so ravnali tudi Mattia, Polona, Nina, Jan, Anže, Majda, Ambrož, Romana, Tjaša, Karin, Aljaž, Lina in Franc. Maria je dejala, da je Jan edini, ki se je postavil zanjo, a je vseeno zakotalila kamenček predenj, češ da je izrazil željo, da bi šel domov. Enoglasno so tako za prvega dvobojevalca izglasovali Jana.

Jan potočil solze Karin je bila hvaležna članom družine, da so se postavili na njeno stran, Jan pa se je zjokal Ambrožu in Mattii, da ne more verjeti, da sta ga zaj… ženski, ki po njegovem mnenju nista v življenju nič dosegli. Karin očita, da pri svojih letih nič ne dela, Majdi pa, da se pri teh letih izpostavlja, namesto da bi se posvetila vnukom. "Je že nihče ne mara," je sklepal. "Nisem slab, niti agresiven, ampak branim se, če me kdo napade," je dodal Jan.

Drugi člani družine ne morejo verjeti, da Maria kot glava družine ni odreagirala in skušala pomiriti spora, toda Maria pravi: "Vse se vrača, vse se plača." Kot je dajala, je prvič v življenju doživela, da je nekdo vdal besedo zanjo. Da ni odreagirala, ni bilo všeč niti Nini, ki pravi, da bi ona, če bi bila glava družine, zagotovo želela zgladiti skrhane odnose. "Vem, da tega v realnem življenju ne bi izrekel, da v resnici tak človek nisi," je pristopila k Janu.

icon-expand Maria in Franc FOTO: POP TV

Tedenska naloga prevelik zalogaj? Člani družine so nadaljevali z delom in zataknilo se je pri postavljanju ograje okoli pašnika. Maria si je zapisala, da naj bi bila ograja visoka 2,5 metra in prečno naj bi bile postavljene po tri deske. Po Francovem mnenju je takšna ograja previsoka in luknje med deskami prevelike. Kljub vsemu je Maria vztrajala pri svojem in od s svojo natančnostjo pošteno zavirala napredek, s tem pa člane družine spravljala ob živce. Še posebej je Mariino vtikanje v delo načelo živce sicer delovnega Franca, medtem ko se je Ambrož še nekoliko nasmihal. A ne dolgo. Pestile so ga namreč težave, za katere pa ne more povedati prav nikomur od sotekmovalcev. Ves dan je namreč vneto iskal dragocenost, ki so jo v pismu omenili strici iz ozadja, a mu ni šlo najbolje. Pregledoval je korita s senom, fitnes, hlev … Našel ni ničesar. Mu bo uspelo poiskati dragocenost in se izogniti areni? Tudi z delom bodo še težave, saj Marina ne popušča niti za centimeter. Dobesedno. Bo zdržala v vlogi glave družine? Vse to in še več že jutri ob 21.00 na POP TV ali že zdaj na VOYO.