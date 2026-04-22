'Z mamo se zavedava, da imava samo drug drugega'

Igor Mikič je tisti alfa moški, ki redko pokaže čustva. A tudi on je samo človek in pod železnim oklepom se skriva njegovo mehko srce. Ki pa ni naprodaj niti ni občutljivo za vsakega. Le ena oseba na svetu je tista, ki se ga vedno najbolj dotakne, in to je njegova mama.

A vedno ni bilo tako. "Z mojo mamo Marijo sva danes zelo povezana, vendar včasih ni bilo tako. Ko sem bil mlajši, sem bil zelo vzkipljiv in impulziven, zato sva si mnogokrat skočila v lase. Ko se je brat preselil v Avstralijo, sva ostala sama in zdaj se zavedava, da imava samo drug drugega," je zaupal Mikič, ki ga je v šovu Kmetija, v katerem ga trenutno spremljamo, spomin na mamo spravil v solze. "Vedno bolj cenim čas, ki ga preživiva skupaj, in zaskrbi me, ko se ne slišiva nekaj dni," je povedal.

Njegova mama Marija je sicer stara šola, ki ceni trdo delo in vrednote. "Mnogo let sem ji moral dokazovati, da moja kariera ni le fotografiranje za hobi in snemanje neumnosti. Nekega dne je rekla, da bi me rada videla na vseh jumbo plakatih po Sloveniji, in to se je v roku treh mesecev tudi zgodilo. Bila je zelo ponosna in ko sem dobil svojo prvo TV-oddajo Alfa Mikič na Kanalu A, se je zavedala, da se moja strast in predanost lahko razvijeta v poklic," je razkril.

Tudi ob odločitvi, da se ponovno udeleži Kmetije, ga je podprla. "Vsak večer spremlja oddajo, me podpira, se smeji in je ponosna na moj iskren karakter, odločnost in moralne vrednote, ki mi jih je tudi sama pomagala osvojiti. Najbolj sem se veselil oddaje in izpovedi, v kateri sem jo omenil in potočil solze, ker s tem sem pokazal, koliko mi pomeni, in upam, da sem ljudem vlil upanje, da še ostajajo iskreni in moralni ljudje," je priznal.

