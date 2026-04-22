Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

'Z mamo se zavedava, da imava samo drug drugega'

Ljubljana, 22. 04. 2026 12.02 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
K.A.
igor mikič

Prva mišica Ljubljane in alfa moški, ki vedno deluje samozavestno in trdno kot skala. A pod železnim oklepom se skriva mehko srce, kar je Igor Mikič dokazal v Kmetiji. Tam se je zlomil in videli smo solze. Kot je priznal sam, ga nihče ne more tako prizadeti ali imeti rad, kot ga ima le ena oseba na tem svetu - njegova mama.

Igor Mikič je tisti alfa moški, ki redko pokaže čustva. A tudi on je samo človek in pod železnim oklepom se skriva njegovo mehko srce. Ki pa ni naprodaj niti ni občutljivo za vsakega. Le ena oseba na svetu je tista, ki se ga vedno najbolj dotakne, in to je njegova mama.

Igor Mikič in njegova mama Marija.
FOTO: osebni arhiv

A vedno ni bilo tako. "Z mojo mamo Marijo sva danes zelo povezana, vendar včasih ni bilo tako. Ko sem bil mlajši, sem bil zelo vzkipljiv in impulziven, zato sva si mnogokrat skočila v lase. Ko se je brat preselil v Avstralijo, sva ostala sama in zdaj se zavedava, da imava samo drug drugega," je zaupal Mikič, ki ga je v šovu Kmetija, v katerem ga trenutno spremljamo, spomin na mamo spravil v solze. "Vedno bolj cenim čas, ki ga preživiva skupaj, in zaskrbi me, ko se ne slišiva nekaj dni," je povedal.

Njegova mama Marija je stara šola, ki ceni trdo delo in vrednote.
FOTO: osebni arhiv
Njegova mama Marija je sicer stara šola, ki ceni trdo delo in vrednote. "Mnogo let sem ji moral dokazovati, da moja kariera ni le fotografiranje za hobi in snemanje neumnosti. Nekega dne je rekla, da bi me rada videla na vseh jumbo plakatih po Sloveniji, in to se je v roku treh mesecev tudi zgodilo. Bila je zelo ponosna in ko sem dobil svojo prvo TV-oddajo Alfa Mikič na Kanalu A, se je zavedala, da se moja strast in predanost lahko razvijeta v poklic," je razkril.

Preberi še Veliko Igorjevo srce: Vsakemu otroku bi podaril oba starša in ljubezen

Tudi ob odločitvi, da se ponovno udeleži Kmetije, ga je podprla. "Vsak večer spremlja oddajo, me podpira, se smeji in je ponosna na moj iskren karakter, odločnost in moralne vrednote, ki mi jih je tudi sama pomagala osvojiti. Najbolj sem se veselil oddaje in izpovedi, v kateri sem jo omenil in potočil solze, ker s tem sem pokazal, koliko mi pomeni, in upam, da sem ljudem vlil upanje, da še ostajajo iskreni in moralni ljudje," je priznal.

Tudi ob odločitivi, da se ponovno udeleži Kmetije, ga je podprla.
FOTO: osebni arhiv
Kljub vzponom in padcem v njunem odnosu mu mama danes pomeni vse. "Vem, da se sliši klišejsko, a moja mama je moj vzor. Sama je ogromno ustvarila, nikoli je ne vidim slabe volje, je borka in srčna ženska, ki ima rada otroke, pomaga starejšim in ljudem v stiski. Tudi ko sva se kregala, mi je vse oprostila in nikoli ni dvignila roke nad menoj. Rad bi videl, da več ljudi pokaže ljubezen do svojih staršev, spoštovanje in da pomagajo drug drugemu," je poudaril in v svojem značilnem slogu zaključil: "Nasmeh vas nič ne stane in je najlepše ličilo za človeka. To pa ja!!!"

igor mikič kmetija mama marija odnos starši iskrenost

Veselje za Franca in Aleksandro, ogrožena sta Gregor in Dejan

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
22. 04. 2026 13.35
Dober človek, nimam kaj drugega za rečt.
Odgovori
+2
2 0
huperz
22. 04. 2026 13.28
Alfa moški? ....ne me je😆at
Odgovori
+6
6 0
lambert
22. 04. 2026 13.27
No nehajte ... pa komu ni jasno. Pobarvani nohti, zapestnice, viseci uhani, perle okoli vratu ... nobene punce, vezan na mamico ... OMB. Tu bom naredil piko. 🤣
Odgovori
+10
10 0
Žmavc
22. 04. 2026 13.18
Oba sta lepa.
Odgovori
+1
1 0
vrtnar _
22. 04. 2026 13.47
eden od niju je gl up
Odgovori
0 0
inside1
22. 04. 2026 13.11
torej gre naslednji domov. je že kar stalno, ko je članek od koga po netu gre tisti naslednji domov....
Odgovori
+5
5 0
Lopov975
22. 04. 2026 12.57
gospod s srcem
Odgovori
+7
7 0
hales
22. 04. 2026 12.56
Hm, ima samo mamo? A mama nima prijatelja, on nima prijateljice? Ne vem, kako bo reagirala bodoča tamlada, če bo vedno mami prva.
Odgovori
+8
11 3
Žmavc
22. 04. 2026 13.19
Se bodo že zmenili.
Odgovori
+1
2 1
komandos
22. 04. 2026 12.49
Prišljeparčki v Sloveniji ste vsi neki carski Musljički
Odgovori
-4
3 7
Slash
22. 04. 2026 12.37
Na deželi bi mu rekli, vaški posebež ! V Ljubljani je pa zgleda frajer.
Odgovori
+14
16 2
Uporabnik1543318
22. 04. 2026 12.37
dokazal si, da si car!
Odgovori
-2
6 8
komandos
22. 04. 2026 12.51
v štali je največji CARČINA
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
