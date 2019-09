Z nepričakovano potezo povzročila razkol med dvojčkoma

Goran Leban je uresničil svojo napoved, zato klobuk glave družine v tem tednu pripada Tanji Balabanić. Tekmovalka je presenetila predvsem z imenovanjem hlapca, pri čemer se je opirala na nasvet Jana Klobase. Poteza je prijateljstva in zavezništva na kmetiji znova postavila pod velik vprašaj in prebudila želje po maščevanju.

Okradena družina napoveduje maščevanje Družina je dan po dvoboju prišla do spoznanja, da so bili okradeni. Izginila je tudi Pratika, ki jo člani potrebujejo za dvoboje v znanju. Tanja je bila zaradi tega jezna na odpadnike, odločila se je, da ne bodo več tako radodarni do njih. Razočarana je bila tudi Sara Rutar, po njenem mnenju so jim odpadniki vzeli preveč hrane, saj so samo štirje. Bojan je pravilno ugotavljal, da bodo morda deležni maščevanja, in da bosta na udaru Simona ali Adrijana. Ena izmed njiju bo namreč morala v tem tednu na tlako.

Denis bi se zaradi kraje kruto maščeval odpadnikom FOTO: POP TV

Glava družine je Tanja, pred imenovanjem izpad na Marjano Pred imenovanjem nove glave družine so se začela taktiziranja predvsem okoli dvojčkov. Marjana se je med prebiranjem pisma jezila, ker so moški klepetali, zato je bila deležna Tilnovega izpada, ki je bil le eden izmed mnogih na posestvu. Povedala je, da takšnega načina življenja ne pozna. Konec pisma je razkril novo glavo družine, kar je postala Tanja Balabanić. Marjana je upala, da bo tekmovalce naučila lepih manir.

Izpad na Marjano FOTO: POP TV

Tanja z imenovanjem hlapca povzroči razkol med dvojčkoma Tanja jim je naravnost povedala, da je že vedela, da bo postala glava družine, in da se ta teden obeta ženski dvoboj. Za deklo je določila Lucijo, za hlapca pa Luko. Tanja je pred tem povedala, da ji je pri izbiri svetoval Jan, ki pa naj bi bil Lukov zaveznik, zato je bil novopečeni hlapec upravičeno zmeden. In to še ni vse, Tanjin svetovalec Jan je razočaral svojega brata Tilna. Sklenil je, da se bo maščeval.

Tilen napove maščevanje FOTO: POP TV

Tanja si vestno zapisuje, a nalogo jemlje preveč lahkotno Gospodarica Nada je Tanji predala novo nalogo, kar je v tem tednu priprava različnih vrst testenin, ki morajo biti okusne in lepega izgleda. Drugi del naloge je kozolec, pri katerem bodo odločali izgled, inovativnost in varnost. Še zadnji del naloge je košnja in sušenje sena, ki ga morajo zložiti na kozolec. Gospodarici Nadi se je zdelo, da Tanja jemlje nalogo preveč lahkotno.

Tanja si je vestno zapisovala navodila gospodarice Nade FOTO: POP TV

Adrijana prepriča Tanjo, da niso kradli Adrijana se je jezna odpravila na tlako, to pa zaradi vsega, kar naj bi jim prejšnji teden zakuhal Bojan. Ko se je prikazala na posestvu, jo je Tanja kar naravnost vprašala, če jim je prinesla nazaj kaj hrane, ki so jo ukradli. Adrijana je prisegla na mamo in otroke, da niso kradli oni, njen namen je bil, da bi z lažjo dobila še več hrane in morda še kaj izmaknila. Za piko na i je dodala, da je tudi njim nekdo ukradel hrano, kar seveda ni bilo res. Tanjo je prepričala, ker je prisegla na svoje najbližje, Denis in Borut pa ji nista verjela.

Igra za oskarja FOTO: POP TV

Razkrite razmere, v katerih živijo odpadniki Tekmovalci so zavihali rokave. Jana in Danijela, ki sta šla kosit, je pozdravil Rene. Člana družine sta izvedela, v kakšnih razmerah živijo odpadniki. Rene je poskušal naprositi kruh, pa mu je Jan povedal, da so vse pojedli, mleka pa tudi ne morejo dati, ker imajo krave mastitis. Napovedal je še, da če pridejo na posestvo, bodo šli drug za drugim domov.

Družina izve, v kakšnih razmerah živijo odpadniki FOTO: POP TV

Lucija bi izzvala Marjano ali Saro Lucija je spraševala sotekmovalke, katero naj izzove, če bo izbrana za prvo dvobojevalko. Premišljevala je o Marjani ali Sari, pri čemer ima slednja več možnosti, saj bi ji bilo nerodno, če bi izgubila proti Marjani. Če bi porazila Saro, pa bi se obenem znebila tudi 'ljubezenske tekmice'. Prihodnjič bomo priča Bojanovi gladovni stavki, Lucija bo pokazala svojo odločno plat, na posestvu pa bo tokrat napeto med moškimi tekmovalci. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.