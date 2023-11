Z Žanom Simoničem ni 'heca', konec tekmovanja za Marcela Verbiča

Žan Simonič je nanizal dve zaporedni zmagi med merjenjem moči in spretnosti z Marcelom Verbičem. Potem ko se je slednji poslovil, pa se je svoje prve zmage razveselil Alen Ploj. Priboril si je prednost pri izboru drugega dvobojevalca.

David se noče zameriti družini David Peter Sekirnik ni hotel odnesti zajtrka dvobojevalcema iz svojega klana, da se ne bi zameril ostalim članom družine. To je storila Patricija Virant. Žan Simonič je povedal, da je v noči, ki jo je preživel v kajži, spal najbolje doslej. Dodal je, da je tokratni zajtrk za Marcela Verbiča zadnji. Prvi dvobojevalec pa to noč ni mogel spati, povedal je, da se je trikrat zbudil. V areno je moral oditi s prijateljem, a je napovedal boj med dvema sovražnikoma. Marcel: "Ne, da se hvalim, ampak dejstvo je, da sem tukaj med najboljšimi, najspretnejšimi. Mogoče te sestavljanke niso zdaj pokazale, ampak pustimo to. Bomo šli domov kot pravi borci."

Opravljena naloga in napad na krofe Moški so bili na svoj del tedenske naloge zelo ponosni. Družina je bila zadovoljna tudi s kulinaričnim delom naloge, ki so ga skupaj z gospodarico ocenile posebne gostje, Nadine prijateljice. Gospodarica je sicer že od daleč opazila, da na objektu, ki so ga postavili tekmovalci, nekaj manjka. To so bile letve na eni strani strehe, gospodarici pa ni bil všeč izgovor glede pomanjkanja časa. Nada je skupaj s prijateljicami pokomentirala golaž in krofe, gostje so pohvalile postrežbo, končna odločitev pa je bila Nadina. Naloga je bila tudi tokrat opravljena, družina pa je veselo napadla krofe.

Žan porazi Marcela v moči Žan je kot drugi dvobojevalec določil vrstni red dvobojev. Z Marcelom sta se najprej pomerila v moči, v igri Samokolnica. Iz materiala na poligonu sta morala najprej sestaviti leseno samokolnico, z njo prepeljati hlode na drugo stran arene in jih razvrstiti po velikosti. V sestavljanju samokolnice sta bila zelo izenačena, Marcel je bil na koncu v manjši prednosti, a ga je Žan hitro dohitel. Prvi je postavil stopnice in se po njih povzpel na ploščad s tremi vitli, s pomočjo katerih je dvignil vedra, polna lesa. Merjenje moči se je končalo s točko zanj.

Žan s končno zmago dokaže, da z njim ni 'heca' Sledil je dvoboj v spretnosti, v igri Kot na sliki. Dvobojevalca sta morala s pomočjo kresila zanetiti ogenj in prežgati vrv nad mizo, da bi osvobodila izvijač in z njim prišla do slike. Na podlagi le-te sta morala na nasprotni strani arene sestaviti sestavljanko. Žan je prvi zanetil ogenj, dokopal se je do izvijača in nato še do slike. Marcelu je uspelo zanetiti ogenj, ko je Žan že začel sestavljati sestavljanko. Pridružil se mu je tudi Marcel, a je Žanu kmalu zatem uspelo pravilno postaviti vseh 20 kosov sestavljanke. Postal je zmagovalec arene, ob tem pa povedal: "S to zmago sem dokazal sebi in ostalim, da z mano res ni heca."

Marcel se poslovi Marcel je Žanu privoščil zmago: "Iskreno mu privoščim, da gre naprej do konca in da zmaga v tej Kmetiji." Povedal je, da je ponosen nase in na vse tekmovalce, ki so še ostali v igri. Kmetija je bila zanj odlična izkušnja, polna tako slabih kot dobrih trenutkov. Veliko se je naučil o sebi, o kmetovanju in na splošno o življenju. Obžaloval je le to, da ni mogel domov poslati Mateje Šereg, in seveda zmagal, na posestvo pa se je precej navezal in ga bo pogrešal.

Alenova prva zmaga Glava družine Alen Ploj in grešna kozlica z imuniteto Suzana Bajrić sta se nato borila za prednost pri izboru drugega dvobojevalca. Pomerila sta se v igri Črka na črko beseda, v kateri sta morala iz črk, ki sta jih imela na voljo, sestaviti star slovenski kmečki pregovor. S pomočjo Natalije Bratkovič je pregovor 'Kar boš v mladosti sejal, boš v starosti žel' uspelo sestaviti Alenu. Tekmovalec je lahko nadaljeval s kvizom, in medtem ko je Suzana obupala med sestavljanjem pregovora, nanizal tri pravilne odgovore. Alen: "Končno. Prva zmaga v areni. Dolgo sem čakal. Športnik sem, sicer priznam poraz, ampak to zmago sem dolgo čakal."

