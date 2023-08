Za Domna Ofaka bo najtežja ločitev od otrok, ki ju ima neskončno rad

Njegov največji strah je, da bo na posestvu premalo hrane in da bo zaradi tega lačen, najbolj se veseli zmage: "Zato sem prišel in to bi želel osvojiti." Na poti do svojega cilja pa se bo izogibal prepirom: "Skozi življenje sem se naučil, da je treba včasih en korak nazaj stopiti, pa umiriti žogo, potem pa dalje."

Domen še prizna, da bo na posestvu najbolj pogrešal svoja otroka, in ob tem se mu orosi oko. Svoja sinova ima neskončno rad in kot je zapisal v ganljivem rojstnodnevnem sporočilu svojemu starejšemu sinu Žaku: "Ti si prva oseba na tem svetu, zaradi katere sem začel verjeti, da čudeži obstajajo! Kasneje sem jih videl še več, ampak ti boš vedno prvi! Nikoli ne občuti samote, ker ne glede na to, kako daleč sem, sem vedno točno tam in točno takrat, ko me potrebuješ! Vedno bo tako." Tudi sedaj, ko se bori na posestvu Kmetije.