Adrijani Štribl se ni dobro zameriti, a prav to je uspelo Bojanu Kermavnerju . Odpadnik jo je izdal družini, kar jo je strašno razjezilo. Ko se je vrnila v gozd, je z leseno palico udarila po mizi in Bojanu naravnost povedala, da ne bo dobil niti drobtinice, če ji uspe opraviti skrivno nalogo.

Jezilo jo je, ker nimajo hrane, on pa jim kvari priložnosti, da bi prišli do nje. Adrijana: "Za mene nisi niti človek." Bojan se je nato gladko zlagal, da je to bila njegova naloga, in da ideja ni zrasla na njegovem zeljniku.

Adrijana se je kmalu zatem umaknila, ker so jo premagale solze. Rene je šel za njo in jo je poskušal pomiriti. Zaupala mu je, da ji je uspelo sladkor stresti v vrečke s testeninami, le da tega ni želela deliti z Bojanom.