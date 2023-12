Za nadaljnji obstanek v tekmovanju se bosta spopadla Žan in David

Prejšnjič so člani družine za dvobojevalca izglasovali Žana Simoniča in Davida Petra Sekirnika, ki se bosta preselila v kajžo. Žan je to pričakoval, kajti klan Tima Novaka je zgrabil priložnost, ki jim je bila ponujena na pladnju. Kdo bo zmagovalec tokratne arene in kdo se bo moral posloviti?