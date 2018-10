Za obstoj na Kmetiji se bo boril Franko

Luka in Franko pa sta poskrbela za pravo potegavščino: že dlje časa se pred drugimi pretvarjata, da sta sprta in se napadata, čeprav sta v resnici prijatelja. Luka je pojasnil, da sta se tako odločila, saj se tudi drugi ves čas nekaj dogovarjajo: "Opazila sva, da sva na stranskem tiru in se odločila, da zaigrava, da sva skregana in se pridruživa vsak svojemu taboru in dobiva informacije z vsake strani, da vidiva, kje sva." In igrata zelo prepričljivo, saj so jima sotekmovalci nasedli. "Zgleda, da so fantje čedalje manj skupaj in čedalje manj skupaj držijo, se pričkajo, en drugega pikajo. Mislim, da bodo razpadli," je prepričana Zdenka. Tudi Aneta je nasedla in je prepričana, da so ženske na varnem, Franko pa je bil zadovoljen: "Za tiste, ki sva hotela, da nasedejo, so nasedli prav na suho."

Posestvo je obiskala Natalija, saj je nastopil čas, da sotekmovalci odločijo, kdo bo prvi tekmovalec. A glede na pretekla glasovanja in taktike ni bilo težko predvidevati, kdo bo dobil več kamenčkov. "Vemo že vnaprej, da bo moški dvoboj in da bo Franko moral v areno. Spet je dogovor med določenimi ljudmi. Nič hudega, se bomo borili, upal bi sicer, da gre ženska, ampak kot pravim, je že vse dogovorjeno," je dejal Luka, Aneta pa se je branila: "Če je to dogovor, da punce skupaj držimo, saj to je jasno in odkrito že od samega začetka. Če je to na to letelo, drugega dogovora ni."

In dekleta so se pakta držala ter vsa kamenčke podelile Franku, prav tako je zanj glasoval tudi Nik. Le Luka in Franc sta glasovala za Tjašo, zato bo kot prvi dvobojevalec v areno moral Franko.

Nik je kot glava družine sprejel še eno odločitev: ker se mu ne zdi smiselno, da bi bila Franc in Aneta zvezana med delom, se je odločil, da ju vedno, ko se dela, odveže – sicer pa ostajata zvezana. "To je edini način, da naredimo nalogo, sicer je kot psa, ki sta zvezana skupaj, to je res ena glupost in se mi zdi prav, da sem to naredil," je bil odločen, Aneta pa je odločitev pozdravila kot pametno, vseeno pa upa, da zaradi tega ne bo posledic. Tudi Franc sam je že takoj prekršil kazen, saj se je, ko se je zbudil, odvezal od Anete: "Ne mislim imet tega gor, pa me lahko jutri naženejo domov. Kršil bom pravila, zato so narejena, da se kršijo!" je odločen.