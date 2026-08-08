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Kmetija

Začelo se je snemanje 13. sezone Kmetije!

Ljubljana, 08. 08. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 1 min branja 29

Avtor:
Kaja Ahčin
Natalija Bratkovič, Kmetija

Danes se je začelo snemanje nove, že 13. sezone priljubljenega resničnostnega šova Kmetija. Po neverjetni zadnji sezoni, ki je navdušila gledalce in za zmagovalko okronala Aleksandro April, je čas, da na novo posestvo stopijo novi obrazi. V voditeljski vlogi ostaja ena in edina Natalija Bratkovič, ki se srečne oziroma nesrečne trinajstice zelo veseli.

Na današnji dan se je na novem posestvu začela snemati nova sezona Kmetije. Priljubljeni resničnostni šov, ki je lani dosegel rekordno gledanost in navdušil številne gledalce, tudi letos obljublja neverjetne preobrate, nova pravila in nove zaplete. Za koga bo srečna oziroma nesrečna številka 13?

Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
FOTO: POP TV

Voditeljica priljubljenega šova ostaja Natalija Bratkovič, ki jo je naša ekipa obiskala na prvem snemalnem dnevu. "Moj veseli izraz na obrazu in nasmeh povesta vse. Zelo vesela sem, komaj sem čakala na to novo, že 13. sezono in res mislim, da bo neverjetna," je povedala.

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KOMENTARJI29

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Miran1960
08. 08. 2026 14.01
Kdo le podpira to pompinaro in njene bedarije
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
08. 08. 2026 12.56
Poimenovanje "kmetija" je dobesedno žalitev za kmete in kmetijsko panogo.
Odgovori
+5
6 1
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.44
Delate eno samo sramoto kmetom, namesto da bi ponseli oddajo slovenski poklici in iz nje naredili nekaj več. Eno sezono Kmet in ga spremljali, posneli v detajle, da bi ljudje znali ceniti hrano, da bi razumeli kaj pomeni pridelati domače in kaj pomeni ko narava uniči pridelek in od države dobiti cente! Evo zastonj ideja, naslednje leto posnamete elektro energetika, itd... bog ne daj da bi se ljudje kaj naučili.. samo eno golo poneumljanje
Odgovori
+6
6 0
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.39
Same gole neumnosti! Groza! Dajte raje denar porabit za kaj bolj poučnega! KATASTROFA!
Odgovori
+4
5 1
Albert Konečnik
08. 08. 2026 11.45
Pa sem že mislil, da nam bo s takimi neumnostmi prizanešeno.
Odgovori
+4
5 1
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.40
Pač res ej! In ne samo to, na kmetiji kjer snemajo pustijo nenormalno veliko svinjarije, smeti in nereda! SRAMOTA!
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
08. 08. 2026 11.32
A so spet stari svaljkarji not!
Odgovori
+7
7 0
Prizemljen
08. 08. 2026 11.11
Na zalost je kmetija Slovenija in vsi ki so volili Stevota,Mijica in njim podobne,kaj naj potem sploh pricakujemo,ce imamo tak podn od podna…kmetijo….podn,kak nas ni sram…z moderatorko vred ki je glih prava za kmetijo…..
Odgovori
+6
7 1
Lujzek Biber
08. 08. 2026 12.49
Popušča?
Odgovori
+1
1 0
PIKAPOLONICA1994
08. 08. 2026 10.35
Ali imamo dovolj gledalcev za to spakedranščino...prepisano od drugih, ker sami itak nimamo nobene kreativnosti...
Odgovori
+12
12 0
Mason666
08. 08. 2026 10.21
..ne vem kdo sploh to gleda!!
Odgovori
+12
13 1
Hud Robin
08. 08. 2026 10.12
Pa bo Natalija lahko spet sama sebi ploskala.
Odgovori
+8
10 2
žekdo100
08. 08. 2026 10.09
Da pa to gledaš, mora s tabo biti nekaj hudo, ampak res hudo narobe.
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+10
13 3
PIKAPOLONICA1994
08. 08. 2026 10.36
Podpišem
Odgovori
+4
6 2
08. 08. 2026 09.53
če nebi bil scenarij, bi blo za gledat
Odgovori
+3
6 3
Uporabnik1838526
08. 08. 2026 09.43
Samo poneumljanje ljudi nekateri pa to prenesejo v službe in tam delajo klane
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+14
15 1
deratizacija
08. 08. 2026 09.30
A bo sodeloval tudi Borut Pahor?!
Odgovori
+16
17 1
PIKAPOLONICA1994
08. 08. 2026 10.36
Ne , ker je talent...njegov ego je prevelik....hahahah
Odgovori
+2
4 2
brezveze13
08. 08. 2026 09.18
neumnost brez primere,in poneumljanje gledalcev -sledilcev gledal sem samo pol oddaje mi je vse jasno za bruhat, denar raje porabite za bolnike za katere non stop fehtarite
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+10
11 1
tmj
08. 08. 2026 09.41
poneumljajo porocila
Odgovori
+7
7 0
Primož Rus
08. 08. 2026 09.13
ZOPET norčevanje IZ KMETA kot človeka IN KMETIJSTVA KOT PANOGE......in ja,tem bo DOVOLJENO UPORABLJATI VODO medtem,ko je vsem drugim PREPOVEDANO ZALIVAT VRTOVE in ostalo......
Odgovori
+10
11 1
Mr.Cube6
08. 08. 2026 09.08
In tako bomo dobili nove stare delomrzneže ki nič ni od njih kot samo kreganje in laganje
Odgovori
+11
11 0
Mr.Cube6
08. 08. 2026 09.10
Ki iščejo svojo pozornost v takih showih v realnem svetu jih pa noben nebi pogledal
Odgovori
+10
10 0
Shisui
08. 08. 2026 09.05
A bo spet Franc in 15 oslov ki nič ne znajo delat?
Odgovori
+12
12 0
osservatore
08. 08. 2026 08.42
A bodo kmetauzarski kandidati uporabljali: motike? grablje? kose? freze? traktorje? pluge? ... Sam uprašam.
Odgovori
+8
10 2
jaka
08. 08. 2026 09.02
Nedelja SLO1 ob 12:00. Tam boš našel, kar iščeč. To je reality show. Drugačen format oddaje.
Odgovori
-1
3 4
Tavullia46
08. 08. 2026 08.40
Nehajte nas prosim terorizirat s takimi oddajami,… prosim.
Odgovori
+9
11 2
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