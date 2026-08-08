Začelo se je snemanje 13. sezone Kmetije!

Danes se je začelo snemanje nove, že 13. sezone priljubljenega resničnostnega šova Kmetija. Po neverjetni zadnji sezoni, ki je navdušila gledalce in za zmagovalko okronala Aleksandro April, je čas, da na novo posestvo stopijo novi obrazi. V voditeljski vlogi ostaja ena in edina Natalija Bratkovič, ki se srečne oziroma nesrečne trinajstice zelo veseli.