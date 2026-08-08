Začelo se je snemanje 13. sezone Kmetije!

Na današnji dan se je na novem posestvu začela snemati nova sezona Kmetije. Priljubljeni resničnostni šov, ki je lani dosegel rekordno gledanost in navdušil številne gledalce, tudi letos obljublja neverjetne preobrate, nova pravila in nove zaplete. Za koga bo srečna oziroma nesrečna številka 13?
Voditeljica priljubljenega šova ostaja Natalija Bratkovič, ki jo je naša ekipa obiskala na prvem snemalnem dnevu. "Moj veseli izraz na obrazu in nasmeh povesta vse. Zelo vesela sem, komaj sem čakala na to novo, že 13. sezono in res mislim, da bo neverjetna," je povedala.
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