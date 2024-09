Začenja se 11. sezona priljubljenega šova Kmetija

Letošnja 11. sezona šova Kmetija prihaja z mnogimi novostmi in mnogimi presenečenji - nova lokacija, nova kmetija, novi tekmovalci, novi izzivi in nove preizkušnje. Poudarek bo na fizičnem delu, časa za posedanja in modrovanja ne bo. Prav tako tekmovalcem lenarjenja ne bo dovolila gospodarica Nada, vrača pa se tudi voditeljica Natalija Bratkovič, ki obljublja nepozabno bitko za 50 tisoč evrov. Dogajanje prve oddaje bomo v živo spremljali tudi na 24ur.com.