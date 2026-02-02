Naslovnica
Ozračje se zaostruje: Nuša in Lana sta si skočili v lase

Ljubljana, 02. 02. 2026 19.56 pred 42 minutami 1 min branja 8

Avtor:
E.K.
Nuša Kmetija

Čas je za 12. sezono šova Kmetija. Tokrat se bodo za glavno nagrado 50.000 evrov potegovali tudi znani obrazi, med njimi Igor Mikič, La Toya in Carmen Osovnikar. Kaj jih čaka na kmetiji in kdo bo postal prvi vodja, bomo izvedeli nocoj.

Na POP TV se ob 20.00 začenja težko pričakovana 12. sezona resničnostnega šova Kmetija, ki bo najbolj dramatična in nepredvidljiva doslej. Za glavno nagrado 50.000 evrov se bodo borili tudi znani obrazi, kot so Igor Mikič, La Toya in Carmen Osovnikar.

Natalija Bratkovič
Natalija Bratkovič
FOTO: POP TV

Koga bo doletela čast prve glave družine, kateri tekmovalci bodo postali hlapci in kakšna tedenska naloga čaka tekmovalce, bo znano v prihodnjih minutah.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.37

Franci: Nahraniti jih je treba

"Jesti morajo oni isto kot mi," je o hlapcih dejal Franci.

20.36

"A je kdo doma?"

Hlapci so prispeli v hlev, kjer bodo bivali naslednjih nekaj dni. Nastanitev jim ni po godu, skrbi pa jih tudi, da ne bodo imeli dovolj hrane in da se bodo morali boriti z lakoto.

20.35

Ozračje se zaostruje – Nuša in Lana sta si skočili v lase

Sprli sta se že pred prihodom na posestvo. Lana trdi, da se je Nuša že pred prihodom s sedmimi sotekmovalci dogovorila, da se je bodo znebili.

20.33

Tudi La Toya ostaja odprta za novo ljubezensko zgodbo na Kmetiji

"Vsi se nekako bojijo malo lepše ženske, tako da se zdaj trenutno prepuščam situaciji, bo, kar bo," je dejala.

20.32

Žiga, Gregor, Pia in Lana

"Vi morate zdaj spakirati stvari in iti dol v hlev," je novopečenim hlapcem povedala Ema.

Kmetija 12. sezona tekmovalci POP TV VOYO

Začenja se Kmetija, poleg tekmovalcev v igri tudi Amor

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

planetZ3
02. 02. 2026 20.38
Ojooooj! Pa ne že spet. Dajte no na drug termin, recimo ob 10h zjutraj ob delovnikih.
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
02. 02. 2026 20.33
a to je kmetija snemana v kosovu? XD
Odgovori
+1
1 0
rs42
02. 02. 2026 20.29
Sramota, že dvajset let je prva nagrada 50 tisoč.
Odgovori
+3
3 0
izRODEk
02. 02. 2026 20.29
Ponosen, ker doslej še nisem pogledal niti ene sekvence te parade be-bavosti. Niti ne razumem čisto, kako poteka. Vem pa, da vam to servirajo z namenom, da vas še bolj poneumljajo.
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
02. 02. 2026 20.25
Ste obvestili hrvate o tem,saj vedno obvestite nas kaj se dol dogaja!
Odgovori
+3
3 0
jablan
02. 02. 2026 20.15
Tezko prickovane joke 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
r h
02. 02. 2026 20.05
Ja pazi, za večino, ki nima kaj bolj pametnega za počet. Večni pristaši te vlade (socialci, uvoženi, migiči) ti imajo od te vlade največ.
Odgovori
+5
5 0
jablan
02. 02. 2026 20.16
Kot od vseh prejsnjih
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
