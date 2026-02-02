Na POP TV se ob 20.00 začenja težko pričakovana 12. sezona resničnostnega šova Kmetija, ki bo najbolj dramatična in nepredvidljiva doslej. Za glavno nagrado 50.000 evrov se bodo borili tudi znani obrazi, kot so Igor Mikič, La Toya in Carmen Osovnikar.
Koga bo doletela čast prve glave družine, kateri tekmovalci bodo postali hlapci in kakšna tedenska naloga čaka tekmovalce, bo znano v prihodnjih minutah.
Franci: Nahraniti jih je treba
"Jesti morajo oni isto kot mi," je o hlapcih dejal Franci.
"A je kdo doma?"
Hlapci so prispeli v hlev, kjer bodo bivali naslednjih nekaj dni. Nastanitev jim ni po godu, skrbi pa jih tudi, da ne bodo imeli dovolj hrane in da se bodo morali boriti z lakoto.
Ozračje se zaostruje – Nuša in Lana sta si skočili v lase
Sprli sta se že pred prihodom na posestvo. Lana trdi, da se je Nuša že pred prihodom s sedmimi sotekmovalci dogovorila, da se je bodo znebili.
Tudi La Toya ostaja odprta za novo ljubezensko zgodbo na Kmetiji
"Vsi se nekako bojijo malo lepše ženske, tako da se zdaj trenutno prepuščam situaciji, bo, kar bo," je dejala.
Žiga, Gregor, Pia in Lana
"Vi morate zdaj spakirati stvari in iti dol v hlev," je novopečenim hlapcem povedala Ema.
Carmen resničnostni šovi niso tuji
Gledalci so jo lahko spoznali že v šovu Sanjski moški, kjer ni uspela najti ljubezni svojega življenja, vendar dopušča možnost, da se kakšna iskrica zaneti tudi na Kmetiji.
Nuša in Juš sta stara znanca
Obujajo se tudi stare naveze. "Sva prijatelja zunaj šova, sva tudi nekaj v daljnem sorodu," je povedala Nuša.
Ema je za nasvet pri izbiri hlapcev prosila Marka in Jana
Na Kmetiji se že gradijo prva zavezništva.
Spomine na Kmetijo obuja tudi La Toya
"Definitivno je ta kmetija zelo lepša in mislim, da se bom vklopila," je povedala La Toya, ki je leta 2009 sodelovala v Kmetiji slavnih.
Žiga in Gregor bosta postala hlapca
Ema se je odločila. V hlev pošilja Žigo in Gregorja. "Z njima nisem imela nobenega stika, nista se mi prišla predstaviti," je dejala glava družine, ki ima z izbiro dveh žensk več težav.
Sprejemajo se prve odločitve za hlapce
Tekmovalci kolebajo. Nekateri bi se brez zadržkov javili in odšli v hlev, drugi pa tej možnosti odločno nasprotujejo. Končno odločitev bo sprejela Ema, ki ima že jasno predstavo o tem, koga bi tja poslala.
Igor Mikič se spominja lanske Kmetije
"Karakterja ne morem spremeniti," je dejal in dodal: "Jaz bom tak, kot sem. Kdor me bo sprejel, me bo, kdor pa ne, ga bom pa srečal v areni."
"Rada bi se določenih oseb znebila"
"Nočem imeti v hiši nekoga, s katerim se ne razumem," je dejala Ema.
"Ima mogoče kdo željo iti v hlev?"
je vprašala Ema, na kar se je javil Franc. Zaradi njegovega znanja si želijo, da ostane na posestvu.
Tekmovalci so načeloma zadovoljni z izbiro
"Po moje zna biti kar taktika in takšna vroča punca, ki bo nas fante enega po enega metala ven," je dejal Gregor Merdaus.
Novomeščanka Ema je postala glava družine
"Jaz sem ful presrečna, da sem glava družine, čisto sem iz sebe, ampak vem, da to zdaj prinese tudi zelo veliko odgovornost zame," je povedala Ema, ki mora takoj prevzeti vajeti v svoje roke in določiti dva hlapca in dve dekli, ki bodo postali potencialni prvi dvobojevalci in se bodo morali preseliti v hlev.
Prva glava družine bo ženska
"Izbrali smo žensko glavo družine, ker jaz hočem, da letos zmaga ženska, ker že dolgo ni in je čas, da spet ženske pokažemo, da smo zmožne tega, da znamo, in jaz bom delala vse na tem, da bo letos ženska zmagovalka," je povedala Carmen.
Prišli so do sklepnega dejanja
Skriti tekmovalci so se odločili, komu bodo namenili čast, da se kot prvi pokaže v vlogi glave družine.
Končno besedo bo imela La Toya
"Prepuščava La Toyi, da izbere, ker midva se ne moreva odločiti," je dejal Mikič Carmen in voditeljici.
Carmen bi rada klobuk nadela ženski
"Se mi zdi, da naj bo enkrat ženska prva tista, ki je neustrašna, da naj pokaže, ker ženske moramo biti take v današnjem življenju," je dejala Carmen.
Carmen, Igor in La Toya še vedno iščejo glavo družine
Svojo nalogo so vzeli izjemno resno. Vsako izjavo preberejo do potankosti in jo skrbno interpretirajo.
Tekmovalca sta našla pismo, klobuk in knjigo
Navdušila je Ema Dragišić
S svojo izjavo, da je za cilj pripravljena narediti vse, je sveto trojico navdušila 23-letna Ema iz Novega mesta.
Sprememba spola ji je spremenila življenje
Na plan prihajajo tudi osebne izpovedi. "Končno sem sprejela sebe, se videla v takšni luči, kot mi je bilo od vedno namenjeno, in zdaj se lahko tudi kot ponosna ženska, 100-odstotna ženska, soočam s tem svetom," je povedala tekmovalka Pia Filipčič.
Tekmovalci so že uspeli preveriti konkurenco
Kmetje so na posestvu že nekaj ur in v tem času so se že nekoliko spoznali ter ocenili svojo konkurenco.
"Nimamo neke izbire"
Izjave tekmovalcev niso prepričale niti Carmen.
"Sem šepetalka kokoši!"
Je dejala Aleksandra April, ki s svojo izjavo ni navdušila za vlogo glave družine.
Žiga Florjan Sedevčič je s svojo izjavo prestrašil sveto trojico.
"Sami neki egoti ..."
Je o tekmovalcih na podlagi njihovih izjav dejal Igor Mikič.
Medtem ko skriti gostje na podlagi izjav tekmovalcev izbirajo prvo glavo družine, se kmetje na posestvu že lotevajo vsakdanjih kmečkih opravil.
Na Kmetiji bo treba vzpostaviti red
"Tam trenutno vlada kaos, nimajo ne navodil ne vodje, kar pomeni, da bo treba na kmetiji vzpostaviti red, kar pa lahko stori le glava družine," je dejala voditeljica, ki je skrivnim gostom dodelila prvo skrivno nalogo. La Toya, Carmen in Igor morajo izbrati glavo družine.
Na posestvu je že pestro
Pobegnila je majhna svinja.
Dobrodošli v resničnostnem šovu Kmetija
Medtem ko je večina tekmovalcev že na posestvu, so skriti gostje prejeli skrivno nalogo.
Prihaja ena najbolj razburljivih sezon doslej
Tudi tokrat ne bo šlo brez vroče krvi, za eno največjih presenečenj pa bo poskrbel pozitiven nosečniški test.
"Ni ga čez domače mleko"
"Dobrodošli v 38. dan Kmetije. Ne, ničesar še niste zamudili, samo jaz sem se odločila, da vam dovolim pokukati v prihodnost," je dejala voditeljica Natalija Bratkovič.
