Kmetija

Začenja se Kmetija, poleg tekmovalcev v igri tudi Amor

Velenje, 02. 02. 2026 16.11 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2025

Nocoj se začenja težko pričakovana 12. sezona resničnostnega šova Kmetija, ki bo najbolj dramatična in nepredvidljiva doslej. Za glavno nagrado 50.000 evrov se bodo borili tudi znani obrazi, med tekmovanjem pa bodo gledalci priče ljubezenski zgodbi in celo razburljivemu ljubezenskemu trikotniku.

Znani obrazi in obrazi, ki bodo to še postali

V igro za 50.000 evrov vstopajo zmagovalka Big Brotherja Pia Filipčič, ustvarjalec vsebin Juš Čop z Jesenic, tiktoker Mark Baržić iz Krškega, udeleženka prejšnje sezone Kmetije, Nuša Šebjanič in veteran Kmetije, Franc Vozel. Gledalci pa bodo spoznali Alenko Weiss iz Šmarjeških Toplic, Lano Pečnik iz Ljubljane, Dejana Guzeja s Ptuja, Urško Gros iz Maribora, Gregorja Merdausa iz Gornje Radgone, brata dvojčka Jana in Žana Zoreta iz Ljubljane, Emo Dragišić iz Novega mesta, Aleksandro April iz Kopra, Dina Kurtovića iz Ljubljane in Žigo Florjana Sedevčiča iz Šmartnega pri Litiji.

Posebno vlogo v letošnji Kmetiji bodo imeli trije znani Slovenci, ki bodo ob prihodu šestnajsterice na posestvo še v Ljubljani. Sestavljajo jo nepozabna La Toya Lopez, ki je pustila močan pečat v Kmetiji slavnih, vrača se tudi vedno samosvoj in karizmatičen Igor Mikič, trojico pa lepo dopolnjuje Carmen Osovnikar, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški.

Carmen Osovnikar, Igor Mikič in La Toya Lopez
Carmen Osovnikar, Igor Mikič in La Toya Lopez
FOTO: POP TV

Ne taktika, pomembne bodo vrline pravega kmeta

Tekmovalci bodo takoj začeli s taktiziranjem, že ob prihodu na posestvo se bodo oblikovali prvi klani, a jim bo voditeljica Natalija Bratkovič z nepričakovanimi preobrati vedno znova zmešala štrene. Letos prebrisanost preprosto ne bo dovolj, Kmetija se namreč vrača k osnovam, kar se tiče dvobojev in nalog. Tekmovalci bodo morali za obstanek pokazati surovo moč, zdravo kmečko pamet in veliko spretnosti, torej vrline pravega kmeta. Natalija Bratkovič: "Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek kot v preteklih sezonah – ne bodo več v stilu poligonov, ampak bodo, tudi na željo gledalcev, bolj povezane s kmečkimi opravili."

Prva nosečnost na Kmetiji?
Tekmovalci se bodo pošteno nagarali. Znoj bo tekel v potokih že prvi teden, saj bo gospodarica Nada družini naložila ogromno dela. Izjemno težko nalogo bodo dobili tudi hlapci in dekle, delati jo bodo morali kar štiri tedne.

Ljubezenska zgodba in razburljiv ljubezenski trikotnik

Zaradi zahtevnosti tekmovanja bo na plan privrela cela paleta čustev, od veselja ob uspešno opravljenih nalogah do jeze in razočaranja ob neuspehih in izdajstvih. Že ob prihodu na posestvo se bo hitro stopnjevala napetost in prišlo bo do prvih prepirov. V lase si bosta skočili tekmovalki, ki bosta s seboj prinesli spor iz zunanjega sveta, v izolaciji pa bo ta izbruhnil s presenetljivo močjo. V nadaljevanju bodo gledalci priče ljubezenski zgodbi med dvema tekmovalcema in celo razburljivemu ljubezenskemu trikotniku. Kot je še razkrila Natalija: "Vsakič povem, da bo sezona drugačna kot prejšnje, ampak za to sezono lahko brez slabe vesti trdim, da takšne še niste doživeli. Divja je premila beseda."

Ne zamudite razburljivega začetka 12. sezone Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddaja pa vas že čaka na VOYO.

kmetija 2025 natalija bratkovič gospodarica nada

Natalija Bratkovič o Kmetiji: Ni ga pridevnika, ki bi lahko opisal 12. sezono

misterbin
02. 02. 2026 17.11
Še dobro ,da je svet tako razviti ,da imamo priložnost gledati še ogromno drugih programov .
Odgovori
0 0
Drago 123
02. 02. 2026 17.09
Brez veze ta šov
Odgovori
0 0
wsharky
02. 02. 2026 17.08
Karmen zmaga, držim pesti za njo
Odgovori
+1
1 0
osservatore
02. 02. 2026 16.53
"Začenja se Kmetija". Ma bejž no, a bo z grabljami, motikami, vilami, lopatami, metlami, ...? Al bo sam preseravanje pred kamero? :-) :-)
Odgovori
0 0
bibaleze
