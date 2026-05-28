»Danes bo Kmetija razkrila novega zmagovalca.«
»Pripravite se!« je veliki supefinale v areni napovedala Natalija.
Vsak od porotnikov ima svojega favorita.
Ema si želi zmage Jana, Igor pa Aleksandre.
Čas je za odhod v areno!
Porotniki so pripravljeni za slovo.
Medtem se Jan in Aleksandra skupaj pripravljata na boj v znanju.
Tekmovalci pakirajo in obujajo spomine.
Nekdanjim tekmovalcem je za slovo prinesla sladice in naročila, da jih delijo z Aleksandro in Janom.
»Nada je kot en silos, ki proizvaja od kruha do peciva in takih sladic. Čudovita je,« je njeno lepo gesto komentiral Igor.
Nada je tekmovalce nahecala.
»Zmagovalca bo določila arena,« jih je nahecala Nada.
Gospodarica Nada je na posestvo prišla preverit, če so naredili mlaj za zmagovalca.
»Danes sem tukaj z nekim razlogom,« je povedala Nada. »Tukaj sem z razlogom, da odločim, kdo bo zmagovalec ali zmagovalka Kmetije,« je dejala in šokirala tekmovalce.
Aleksandra stavi na svoje znanje.
»Mislim, da bo znanje danes pri meni odločilno ali zmagam ali ne, zato ne bom nič prepustila naključju,« je prepričana.
Porotniki se odločijo pred dvobojem pogledati mlaj, a Franci nima časa, da se jim pridruži.
Medtem ko porotniki nosijo mlaj, jih na posestvu preseneti gospodarica Nada.
Dejan superfinalistoma sporoči vrstni red dvobojev.
Oba superfinalista sta z izborom zadovoljna. Nato se Jan z Žanom in Emo umakne na samo, Dejan pa izmenja nekaj besed na štiri oči z Aleksandro.
Na posestvu Franc obuja spomine na celotno sezono.
Dejan, Ema in Žan superfinalistoma prinesejo zajtrk in jima sporočiti vrstni red dvobojev.
Jana skrbi, kakšen je vrstni red dvobojev. »Glede na to, da Ema ni preveč vesela, niti brat, mislim, da so nekaj zašuštrali,« je podvomil.
Jan na začetku ni računal na zmago.
»Po tihem sem upal, da bom prišel do sem. Na Kmetijo sem prišel uživat, spoznati nove ljudi in se kaj novega naučiti,« je vesel Jan, da mu je uspelo priti do superfinala.
Še zadnja seja porote: kakšen vrstni red dvobojev bodo izbrali za superfinalista?
Porota je končno sklepčna. »Najbolj pošteno, da je kviz na sredini,« je dejal Dejan. Za prvi dvoboj so izbrali met sekire, zadnji, za katerega vsi pričakujejo, da bo odločilni boj, pa bodo slepe miši.
Aleksandra bi skoraj ostala doma.
»Preden sem šla od doma, sem se spraševala, kaj mi je tega treba. Hvala bogu, da nisem ostala doma, ker kaj takega zamuditi, bi bilo res škoda,« je povedala Aleksandra.
Tudi pri superfinalistih je mirno.
»Na današnje jutro se počutim kot superfinalistka. Ne morem verjeti. Ponavadi sem vse delala za druge, zdaj pa sem končno naredila nekaj zase,« je vesela Aleksandra, Jan pa se je naspal in se veseli boja.
A vrnimo se na začetek. Na posestvu je zjutraj še mirno.
Pred finalno areno je čas še za lepotne priprave navijačev. Alenka striže fante, te pa zraven obujajo spomine. »Nekak se ne zavedam, da je to zadnji dan, a vsega je enkrat konec,« je povedala Žan, Igor pa je dodal, da je vsako slovo težko.
Začenja se sklepno dejanje letošnje sezone Kmetije!
Kdo bo postal zmagovalec in domov odnesel 50.000 evrov? »Dobrodošli v velikem superfinalu 12. sezone Kmetije!« je spektakularno napovedala Natalija.
