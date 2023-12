Zadnje mesto v finalu si je priboril Alen Ploj

Po treh bojih se je v finale letošnje Kmetije uspel uvrstiti Alen Ploj. Franc Rajšp je izpadel iz tekmovanja, a ostaja na posestvu kot glava porote. Napeto pa ni bilo samo v areni, temveč tudi med prihodom porotnikov.

Gospodarica Nada krega tekmovalce Tekmovalci so ugotavljali, da imajo pred prihodom gospodarice Nade ogromno dela. Luka Juren je ocenil, da bo naloga padla. Ko sta z Žanom Simoničem čistila traktor, je Nada že prišla in se je tudi razjezila. Okregala je še Tima Novaka, ki je stal pri kopi, češ da si ni dobro prebral navodila. Pojasnil je, da pri gradnji sploh ni sodeloval, saj da je bil na njivi. A tudi ta še ni bila prekopana, zato je Nada vprašala: "A se vi sploh zavedate, da ne stojimo tukaj na kmetiji, ampak pred širno Slovenijo?" Vprašala jih je še, če so prišli samo po denar ali po znanje in izkušnje. Naloga seveda ni bila opravljena. Nada: "Tukaj so, da izkusijo, kako je biti kmet. Ne pa da žvižgajo, sedijo in čakajo, da jim denar pade na glavo." Patricija Virant je po njenem odhodu Žana in Tima spomnila, da ju je cel teden prosila, naj dokončata kopo. Žan se je odločil, da bodo dokazali Nadi in Sloveniji, da so res pravi kmeti in bodo nalogo dokončali.

Alen porazi Franca v spretnosti Franc Rajšp in Alen Ploj sta se spopadla za zadnje mesto v finalu. Alen je kot drugi dvobojevalec za prvi dvoboj izbral spretnost in s Francem sta se pomerila v igri Petelinja piramida. Najprej sta se morala ob vrvi prebiti skozi šestkotno oviro, pri čemer se je Franc zapletel, zato je Alen prvi prišel do treh krogel, ki jih je moral z loparjem drugo za drugo prenesti v košaro na gugalnici na koncu poligona. Prvi je prišel do ključa in s tem do manjkajočega kosa miselne uganke Petelinja piramida, ki sta jo dvobojevalca morala sestaviti na koncu. Franc se je medtem dokopal do krogel, a je Alen že uspel postaviti piramido. Za slednje se je zahvalil Timu, s katerim sta sestavljanje pred tem seveda vadila.

Franc hitro do zmage v moči Dvobojevalca sta se nato pomerila v moči, v igri Boj titanov. Drug drugega sta morala s palicama desetkrat spraviti s platforme. Franc je z lahkoto nabiral točke, Alen namreč ni želel tvegati poškodb, saj ga je po tekmovanju čakalo delo. A je nato le pokazal nekaj borbenosti, toda Franc je bil močnejši oziroma je bil pripravljen tvegati več. Hitro je nabral deset zaporednih točk in Alen je ocenil, da je bila igra njegovemu nasprotniku enostavno pisana na kožo.

Alen je finalist, Franc je glava porote Ker je Franc rezultat izenačil, sta se polfinalista pomerila še v znanju. Tokrat je sedem točk prvi nanizal Alen, ki je postal zmagovalec arene. Kot zadnji tekmovalec je tako vstopil v finalni teden. Povedal je, da je pomirjen, obenem pa žalosten zaradi Franca, ki si je želel vstopiti v finalni teden. Franc je bil vesel, ker je na posestvu doživel veliko lepega, skupaj so tudi veliko naredili. Želel si je, da bi ga tekmovalci v spominu ohranili kot veseljaka, ki se ni z nikomer kregal. Žalost se je sprevrgla v veselje, ko je Natalija napovedala, da ne gre domov, saj je postal glava porote. Če bo porota neodločena, bo tako obveljal njegov glas.

Prihod porotnikov Medtem so se na posestvo vrnili nekdanji tekmovalci, po novem porotniki Tamara Talundžić, Suzana Bajrić, Gregor Fabrici, Nejc Hočevar, Mateja Šereg in Klara Vodopivec. Suzano so preplavila čustva, ko je obujala spomine na vse, kar se je zgodilo. Gregor pa je ugotavljal, da se je na posestvu ogromno spremenilo in da je veliko zamudil.

Žan na predčasnem zagovoru pri Suzani Suzana je povedala, da se mora na štiri oči pogovoriti z Žanom, saj imata nekaj nedorečenih stvari. Suzana: "Na uho mi je ptička prišepnila, da je Žana prišla obiskat njegova punca. Zdaj ne vem, če je to Žanova punca, ampak če je punca prišla sem, oziroma ta deklina, to že mora nekaj pomeniti." Toda prva ga je o domnevnem dekletu povprašala kar Tamara. Žan pa: "Kakšna punca?" Zagotovil je, da je samski. Žan: "To, kar govorijo ostali, da je to moja punca, ljubica, je v bistvu napačen podatek." Suzana: "Ne vem, komu Žan laže. Ali meni ali sam sebi ali svoji punci ali kateri punci?"

