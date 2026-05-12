Kmetija

Zakaj bi Tim in Tilen letošnje tekmovalce Kmetije lažje premagala?

Ljubljana, 12. 05. 2026 08.53 pred 49 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Kaja Ahčin
Tim Novak

Na posestvu Kmetije je završalo, saj sta se na "kraj zločina" vrnila kar dva pretekla zmagovalca. Tilen Brglez, ki je zmagal v sezoni 2021, in Tim Novak, še vedno aktualni zmagovalec, sta v šov vstopila s prav posebno misijo. Sprejeti sta morala več pomembnih odločitev, navihana, kot ju poznamo, pa sta seveda poskrbela za številne preobrate.

V zadnjih oddajah smo na posestvu Kmetije lahko spremljali dva nova obiskovalca. S prav posebno misijo in nalogo sprejemanja odločitev, s katerimi sta pomembno vplivala na razplet celotnega tekmovanja, sta se v šov vrnila Tilen Brglez in Tim Novak.

Zmagovalec Kmetije 2021 je priznal, da je pričakoval, da bo tokrat izkušnja malo manj stresna, a je na koncu ugotovil, da je bil vseeno pod pritiskom. "Veliko bolj stresno je bilo, kot sem pričakoval, nisem si mislil spet toliko kamer in osredotočenosti name," je povedal Tilen. "Meni je bilo fantastično, ker nisem čutil pritiska in stresa. Živce imam umirjene, ker ne rabim nobenega okoli obračati, a po drugi strani bi si želel malo tekmovalnosti," pa je povedal še vedno aktualni zmagovalec, ki je dobil priložnost, da se preizkusi v dvoboju. Namesto Franca je namreč več kot suvereno premagal tako Pio kot Igorja in mu priboril zlato podkev. Tilen te možnosti ni imel, a je vesel, da ne.

Tilen in Tim sta se vrnila na posestvo Kmetije s posebnimi nalogami.
FOTO: POP TV
Nekdanja tekmovalca sta v oddajo vstopila z nalogo, da nekomu podelita črni oreh, zlato jajce in določita pare za polfinalne dvoboje. Svojo nalogo sta opravila tako, kot se jima je v tistem trenutku zdelo najbolje, za čemer stojita še danes. Tilen in Tim sta v kratkem intervjuju razkrila, kako sta se počutila ob vstopu v šov, kakšen zmagovalni nasvet bi dala tekmovalcem in zakaj sta prepričana, da bi letošnje tekmovalce lažje premagala kot svoje sotekmovalce. Preverite v videu.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
12. 05. 2026 09.29
Takšni vložki v resničnostne šove ne spadajo. Zdaj bo vpliv nekoga od zunaj potisnil nekoga v ospredje in k zmagi. Brez veze.
Odgovori
0 0
simc167
12. 05. 2026 09.12
tale tim je pa ena najbolj ogabnih fac v sloveniji.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
