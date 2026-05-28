Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Še malo, pa bo jasno, ali je po nekaj letih premora naziv zmagovalca 12. sezone Kmetije osvojila ženska ali se je z novo titulo okronal moški. Superfinalista Aleksandra in Jan se bosta pomerila v epskem boju, ki po besedah voditeljice obljublja nepričakovano. "Tako kot se je to sezono marsikaj zgodilo prvič, se bo tudi v superfinalnem boju nekaj zgodilo prvič. To se v vseh sezonah do zdaj še nikoli ni zgodilo, tega ne smete zamuditi," je navdušeno povedala Natalija Bratkovič.

Natalija Bratkovič FOTO: Luka Kotnik

Enakega mnenja pa so tudi ostali tekmovalci, ki so si veliki superfinale ogledali že včeraj, in to na velikem filmskem platnu. Po dolgem času so se zbrali in si v dvorani Odiseje ogledali zadnjo epizodo šova, v katerem so sodelovali. Obujali so spomine, se družili in preprosto pozabili na vse spore in zamere, ki so jih imeli na posestvu.

Carmen, Urška in Pia FOTO: Luka Kotnik

Polni vtisov so nam po ogledu superfinala zaupali, zakaj ga nikakor ne smemo zamuditi. "Zelo je napeto in to čisto do konca. Res ne veš, kaj se bo zgodilo," je povedala Urška, Carmen pa je dodala: "To je finale od finala. Poglejte si, ne bo vam žal." Tudi Pia se strinja s svojima prijateljicama: "Če ste mislili, da ste videli vse in da veste vse, ne veste vsega! Pričakujte nepričakovano."

Mark in Hana Šević FOTO: Luka Kotnik

Tudi ostali tekmovalci se strinjajo, da je letošnja izjemna sezona prinesla tudi izjemen zaključek. "Ikonično, napeto in nepredvidljivo," sta se strinjala tudi Mark in njegova prijateljica vplivnica Hana Šević. "Jaz imam dobre izjave, zato morate nujno gledati," je v svojem prepoznavnem slogu razkril Dejan, Alenka pa je dodala: "Ema ne gre domov, Ema ostane na Kmetiji." "Glejte finale, ker se lahko zelo obrne. Mogoče zmaga ženska, mogoče moški, nikoli se ne ve," pa je poudaril Gregor.

Gregor, Juš in Dejan FOTO: Luka Kotnik

"Finalna epizoda je polna presenečenj, sploh zato, ker so bili štirje dvoboji namesto treh. To je presenetilo tudi mene, čeprav sem bil skoraj do konca. Vau, vau, vau," je bil navdušen Juš.

Žan, Igor in Jan FOTO: Luka Kotnik

"Morda ne zmaga favorit, morda pa. A Kmetija je najlepša zato, ker je polna presenečenj," je povedal Jan, Igor pa je dodal: "Zadnjo epizodo letošnje razburkane Kmetije si morate pogledati zato, ker David premaga Goljata. Res je polna presenečenj in za piko na i je finalna epizoda res fenomenalna."

Gospodarica Nada FOTO: Luka Kotnik