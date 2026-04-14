Zaljubljeni Dejan želi dekle zaročiti pred vso Slovenijo

Dejan Guzej , gradbeni tehnik in nekdanji bodibilder s Ptuja, je srečno oddan. Ločitev od izbranke njegovega srca je iz tedna v teden težja, o njej pa razmišlja prav vsak dan. Pravi, da ji ljubezni ne zna izkazovati v romantičnem smislu. Dejan: " Ljubezen kažem na način, da rad obdarjam. Torej jaz bi moji vse kupil, vse bi ji dal, kar je le mogoče, kar ji lahko dam, ker ji ne znam na drugačen način pokazati. Vem pa, da je včasih dovolj, da daš samo rožico. "

Dejan pravi, da je njegovo dekle nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo v življenju. Dejan: "Ona zna vse skuhati. Ni stvari, da je ne bi znala narediti. Ona zna narediti kvas. Ona non-stop gleda MasterChef, samo toliko, da lahko kuha. Uživa pri tem, ko jaz jem." Tudi njegovo smrčanje je ne moti, prav nasprotno: "Njo to uspava ... Človek božji, kako lahko spiš zraven mojega smrčanja? To mi nikoli ne bo jasno, ampak očitno sva si res usojena. Dejansko vsak dan razmišljam o njej in sem se odločil, da če zdržim oziroma če obstanem tu do tistega tedna, ko bodo obiski, da jo zaročim pred vso Slovenijo."