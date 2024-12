Zaljubljeni Marsel o svoji Tjaši: Boljše si ne bi mogel želeti

Na posestvu so tekle solze, ko sta si v objem padla Tjaša Vrečič in njen zaročenec Marsel Kolarič. Obisk je minil v znamenju zaljubljenih pogledov in nežnosti, sotekmovalci pa so se čudili predvsem postavi prekmurskega Hulka.

Tjaša Vrečič je zadnja dočakala obisk svojih najdražjih. Prišla sta njen mlajši brat Gabrijel in zaročenec Marsel Kolarič, ki je povedal: "Vesel sem, da je Tjaša še vedno v tekmovanju. V to niti nisem dvomil, ker vem, kakšna je doma, ker je borka in živec." Ko ga je Nik Triler zagledal, se je spraševal, ali je na posestvo prišel Hulk: "Model je večji kot ta portal. Moral je dedec kar postrani notri priti." Tim Novak pa je komentiral: "To se je kar senca naredila čez celo posestvo. Kaj je to neka gora prišla? Jaz v življenju še nisem videl takih mišic."

Ko je Tjaša zagledala svojega dragega, mu je stekla v objem, ki je trajal in trajal. Tekmovalka je jokala od sreče: "Končno! Celo Kmetijo sem komaj čakala, da pride Marsel. Dostikrat mi je manjkal in to je dejansko tisti objem, ki sem ga čakala. Zadnja sem dobila obiske in najslajše je na koncu." Ob lepem snidenju pa so bili so solz ganjeni tudi njeni sotekmovalci.

Zaljubljena Marsel Kolarič in Tjaša Vrečič FOTO: POP TV icon-expand

Marsel je povedal, da sta s Tjašo neločljiva in da jo ima najraje na svetu, zato je komaj čakal, da jo vidi. Ves čas ji je namenjal zaljubljene poglede in jo zasipaval s poljubčki. Marsel: "Boljše si ne bi mogel želeti." Tjaša ga je potolažila, češ da je v redu, pa čeprav so bili za njo zelo težki trenutki: "Hočem, da on ve, da sem močna, in da sem tukaj za naju, da se borim za naju in da bom dala vse od sebe, da letos zmagam." Želela je, da bi domov odšel pomirjen, in res je bilo tako, Tjašino srce pa je bilo prepolno ljubezni in sreče. Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.