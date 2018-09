Žalovanje presekala divja zabava

Medtem ko so sodobni kmeti še spali, Franc in Zdenka pa pridno delala, so povratniki v gozdu – po zaslugi Denisa - prvič zajtrkovali za bogato obloženo mizo. "Nobenemu drugemu ne bi prišlo na misel, da mu hrana 'pade' s traktorčka," je bil ponosen.

Sicer pa je Miha poskusil z meditacijo preusmeriti njihovo razmišljanje o slabih življenjskih pogojih. Pri tem so se zelo zabavali, le Denis je imel nekaj pomislekov: "Je**** te meditacija," je pokomentiral, a se vseeno pridružil in nasmejal.

Na posestvu pa je Ksenija zmedla sotekmovalce, saj je rekla, da bo predala boj, a se je vseeno učila iz pratike. "Včasih mi je bilo pomembno, da izstopam, da se dokazujem, da sem v središču pozornosti. Zdaj pa bi se rada ustvarila kot mamica, imela družino. Borim se za otroke, ki jih bom imela, ne pa z ljudmi, ki mi v življenju ne pomenijo nič," je pojasnila.

Povratniki se, ker večino časa lahko le čakajo, zelo zbližujejo in iskreno pogovarjajo. Sabina se je razgovorila o svojih otrocih: prvega je imela pri 18 letih, pri 23 je imela že tri. Zaradi pogrešanja vnukov in težkih pogojev je zajokala, da vztraja: "Moram biti močna." Odkrito je o ljubezni spregovoril tudi Miha: "Če je vam težko, kako je šele meni. Že tako imam manj možnosti … ne morem ravno it na veselico in opazovat tipe, me bo kdo pretepel."

In tudi posestvo so preplavila čustva. Ker se Zdenka in Franc, ki pripadata isti generaciji, dobro razumeta in pridno delata, ju mlajši zafrkavajo, da se med njima nekaj plete. "Mladi so obsedeni s tem, hočejo te prisilit, katastrofa!" sta si enotna. Zdenka je pojasnila, da še vedno žaluje za možem, ki je umrl pred osmimi meseci. "Tega si ne bi dovolila," je povedala. Ko je opisovala zadnje dni njenega moža, so jo preplavila čustva. Še bolj pa je zajokala, ko je prejela ganljivo pismo svoje družine.

Povedala je še, da sta bila z možem poročena 42 let in da je takega moža težko najt, zato mu tudi po smrti ostaja zvesta. Tolaži jo edino to, da pred smrtjo ni trpel, zaradi tega ji je lažje. "Dedi, na tej kmetiji se bom trudila tudi zate," je še povedala v solzah.

Na posestvu pa je napočil trenutek resnice: so opravili tedensko nalogo ali ne? Gospodarica Nada je "prvič in zadnjič" pogledala malo čez prste in jih poleg novice, da so opravili tedensko nalogo, razveselila tudi s ključi relaksacijske hiške in obljubila, da dobijo nekaj "za pocrkljat, da jim bo dalo zagon za naslednji teden". "Povedala sem, da bom kritična, ampak poštena," je dodala.