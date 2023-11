Žan brez pretiranega truda ugnal Davida

Tudi Patriciji Virant je bilo ta dan težko, umaknila se je na samo, da bi se zjokala. Spraševala se je, kako je z njenim sinom in kaj počne. Upala je, da se ima lepo in je ne pogreša. Poleg tega se je obremenjevala z odnosi na posestvu. Bolelo jo je, ker je Žan niti ne pogleda več, odkar ga je imenovala za grešnega kozla. Patricija: " Obžalujem, kogar koli bi morala poslati. " Dodala je še: " Kolikor koli si močen, če te okolica izloči, se vedno počutiš slabo. "

'Oni samo čakajo, da me bodo raztrgali'

Med opravljanjem tedenske naloge so se nadaljevala taktiziranja, Patricija pa je izgubila upanje, da jo bo kdo poslušal: "Odkar sem predala nalogo, vsak dela po svoje." Zdelo se ji je, da bi nekateri radi prevzeli njeno vlogo: "Nekateri so res volkovi, sploh tisti vodilni v naši družini. In ti gredo brez milosti, oni samo čakajo, da me bodo raztrgali." V mislih je imela Tima Novaka, Tamaro Talundžić in Matejo Šereg.

David in Žan se ne nameravata truditi

Družina je v Kmečkem listu dobila tudi recepte za tedensko nalogo. Kulinarični del naloge se je tekmovalkam zdel zelo obsežen. Videli so lahko tudi živalske vasice po svetu, a je Žan ocenil, da so z nalogo že tako daleč, da ni časa za velike popravke. Poleg tega se ni želel pretirano truditi, saj sta z Davidom vendar grešna kozla. Delo sta se odločila prepustiti Timu, kar je David komentiral: "Pa naj vidijo, kako je, če najbolj neumni mislijo, da so najpametnejši."