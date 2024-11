Žan Hronek deležen velike podpore, spominjal se bo le lepih trenutkov

S Stanislavom Travnikarjem sta se pomerila v dvoboju, ki si ga opisal kot finale pred finalom. Imel si neverjetno srečo, saj si takoj našel ključ, s katerim si si osvobodil roke in noge. Zataknilo se je v zadnjem delu dvoboja, kjer te je po velikem preobratu Stanislav dohitel in na koncu tudi zmagal. Kako si doživljal ta razplet in kaj je šlo narobe pri metanju kovinskih krogov?

Vsekakor mi je uspelo ostati človek, vsekakor pa bi spremenil to, da bi prej začel taktizirati in poskusiti obrniti potek igre.

Kaj oziroma kdaj pa je bilo zate najtežje?

Najtežje je bilo zame takrat, ko sem bil glava družine in se je celotna družina obrnila proti meni.

Tim Novak je bil mnenja, da bi se moral, ko si bil glava družine, postaviti zase. Zakaj se nisi?

Res je, Tim je imel glede tega povsem prav, ampak v družini so bili takšni odnosi, da ni imelo smisla.

Kakšna je bila zate vrnitev v realno življenje po tako dolgem času in kaj vse si moral nadoknaditi?

Vrnitev v realno življenje je bila res pestra. Treba se je bilo privaditi, ampak moral sem se pa nujno srečati s prijatelji in nadoknaditi čas, ko sem bil odsoten.

Kakšnih odzivov si deležen in kako sta tvojo pot v Kmetiji komentirala tvoja starša?

Deležen sem zelo dobrih odzivov, ljudje me res zelo podpirajo, bolj kot bi si mislil, in sem res vesel za to. Starša sta pa ponosna name, da sem se dobro odrezal.

Za nami je že 11 tednov šova. Ali te je med ogledom oddaj karkoli presenetilo?

Ne bi rekel, da me je med gledanjem oddaj kaj presenetilo, je pa bila kdaj kakšna stvar, za katero si nisem mislil, da se bo zgodila.

Tjašo je pekla vest, ker si pristal v areni. Njej si tudi privoščil zmago. Ali je še vedno tako?

Ja, še vedno Tjaši privoščim zmago, ker sem mož beseda, in kar sem ji dal vedeti na začetku, bi držalo do konca. Nisem oseba, ki bi zarila nož v hrbet.