Žan Hronek: Drugič v življenju se je naučil hoditi, sedaj se bo boril v Kmetiji

Žan Hronek je pred leti doživel hudo nesrečo s traktorjem, po kateri bi lahko ostal invalid. Z neizmerno voljo in trdim delom se je znova naučil hoditi. Sedaj s svojim znanjem, delavnostjo in voljo prihaja v Kmetijo, kjer bo najbolj pogrešal prav traktor.

25-letni Žan Hronek iz Stoperc bo v novo sezono Kmetije prinesel izkušnje in znanje s področja kmečkih opravil. Žan: "Prihajam z manjše kmetije, ki jo imata moja starša. Zase bi rekel, da imam res kar nekaj izkušenj z kmetijstvom in kmečkim delom, ampak nikoli ne znaš toliko, da ne bi mogel znati še več." Je tudi avtomehanik, kar na kmetiji pride še kako prav, saj lahko okvare odpravi sam, ena stvar pa ga še posebej veseli: "Glede kmečkega dela mislim, da me najbolj veseli delo s traktorjem, saj bi lahko rekel, da me to sprošča."

Kljub temu, da je prav med delom s traktorjem doživel hudo nesrečo. Žan: "Ja, doživel sem nesrečo s traktorjem, ki bi mi lahko bila pustila kar hude posledice. Zgodilo se je na strmem hribu, kjer me je stisnilo med traktor in nakladalko za seno." Zdravniki so takrat napovedali, da bo ostal invalid, a jih je čakalo presenečenje. Žan: "Ja, zdravniki so na začetku komentirali, da bi mogoče lahko ostal invalid, ampak tekom zdravljenja so bili pozitivno presenečeni, kako hitro poteka okrevanje. Seveda pa je bila pomembna tudi moja volja do tega, da se postavim nazaj na noge in postanem spet samostojen."

Žan se je tako drugič v svojem življenju naučil hoditi: "Mislim, da tega, kako veliko voljo sem imel, da se spet postavim na noge, sploh ne da opisati z besedami, ko pa sem se prvič postavil na noge in naredil prve korake, sem z vsakim korakom dobil še več volje in motivacije za naprej. V to, da sem spet normalno hodil, je bilo res vloženega veliko truda in volje ter rehabilitacij, ampak ni mi žal za nič, saj sem lahko sedaj čisto normalen in hodim, kot da ni bilo nikoli nič."

Žan Hronek: "Zase bi rekel, da imam res kar nekaj izkušenj z kmetijstvom in kmečkim delom, ampak nikoli ne znaš toliko, da ne bi mogel znati še več."

Kljub preizkušnji, pred katero ga je postavilo življenje, je ostal pozitivna duša. Žan: "Ja, res, zase bi rekel, da sem zelo pozitivna oseba. Iz vsega hočem potegniti le pozitivne stvari, če se le da." Njegova želja je, da bi nekoč postal sam svoj šef. Žan: "Res je, nekoč želim postati samostojen in početi to, kar mi je všeč in v čemer se bom dobro počutil. Trenutno še nimam nekih povsem jasnih načrtov, ampak so pa neke želje, za katere upam, da se kdaj izpolnijo."

Pred tem prihaja na novo posestvo resničnostnega šova Kmetija, v katerega se je prijavil že petkrat, v šesto je bil izbran. Žan: "Ko sem bil izbran za tekmovalca Kmetije, sem bil res zelo vesel in sem komaj čakal, da se vse začne, da se lahko dokažem." Njegova starša ga pri tem podpirata. Žan: "Starša sta me podpirala glede odločitve, saj vesta, da imam neke delovne navade in da se lahko dokažem."

