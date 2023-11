Žan in Suzana sta sklenila premirje v sobi glave družine

Potem ko so posestvo zapustili Klara Vodopivec, Kristijan Kozole in Marcel Verbič, okrog katerih se je spletala prava telenovela, pa svojo sedaj pišeta Žan Simonič in Suzana Bajrić. Po strastnem začetku, po katerem bi Romeo namesto zmage raje izbral Julijo, je prišlo do popolnega ljubezenskega preobrata. Žan je bil namreč prepričan, da ga je Suzana izdala, in vse je kazalo, da je njune romance konec.