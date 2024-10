Žan in Tjaša sta hlapec in dekla, vsak že ima en kamenček

OGLAS

'Bodi to, kar si' Marcel Verbič je bil po združitvi družin zamišljen, po odhodu Borisa Vidoviča ni več užival na posestvu. Njegov cilj je bila še vedno zmaga, a je na trenutke izgubljal osredotočenost. Tim Novak je to opazil, pričakoval je, da bo Marcel začel lobirati, saj je znova ogrožen. Tim: "Marcel se zna dobro prilagoditi družini, samo na nek zaigran način. Čez čas družina dojame, da to nekako ni on. Bodi to, kar si, in na tak način te bodo imeli radi."

Tegobe Glava družine Nik je poročal o jutranjih težavah v hlevu. Stanislav Travnikar je bil razočaran, ker v delavnici ni bilo več njegovega ljubega orodja, Marjani Povše je bilo hudo, ker ni mogla po solato na vrt, Tim pa ni mogel do konca opraviti svoje jutranje rutine. Poleg tega je družino s sporočilom presenetila Natalija Bratkovič. Hlapec Žan in dekla Tjaša Nik je moral izbrati hlapca in deklo. Zanju veljajo posebna pravila, in sicer morata spati v kajži, zadolžena sta za vsa hišna opravila, pri tedenski nalogi pa ne smeta sodelovati. Zadolžitev jima lahko naprti katerikoli član družine. Glava družine ju izbere tako, da vsakemu nameni kamenček, kar pomeni, da sta na dobri poti, da postaneta dvobojevalca. Nik se je po posvetu z Majo in Nikom odločil za Žana Hroneka in Tjašo Vrečič. Žan ni bil presenečen, enako je veljalo za Tjašo: "Saj vem, da sem ti trn v peti." Nik je želel, da bi delali vsi, ni si želel, da bi hlapca in deklo izkoriščali in zaničevali. Žan: "Če bo kakšna provokacija, se bom postavil za sebe, in jim dal vedeti, da sem hlapec v igri, ne pa v realnem življenju."

Nikov šarm tokrat ne deluje Gospodarica Nada je ob prihodu na posestvo opazila prazen pašnik in izsušeno njivo. Nada: "Suho kot v puščavi." Zato ni bila dobre volje. Nik: "Jaz do Nade tako dobre volje, čeprav smo tu v hlevu, ona me pa takoj pograja. Prvi dan sem šele glava družine, kaj imam jaz s tem?" Dodal je še: "Jaz se njej vedno hočem nekako malo prikupiti, ampak danes je bila pa tako ostra kot nož nabrušen." Gospodarica je tako opozorila, da mora biti tudi svinjak očiščen, razširiti morajo pašnik, poleg tega pa opraviti nalogo. Na posestvo prihaja osel, ki potrebuje svoj hlev z enokapno streho. Poleg hleva morajo zgraditi peč, saj se bodo spoznali z lončarstvom. V primeru uspešno opravljene naloge in ustrezne skrbi za živali se bo družina lahko preselila v hišo. 'Tudi če bi jim dal lego kocke, jih ne bodo sestavili' Nik se je skupaj z Žigo Moharjem, Timom in Marcelom pogumno lotil postavljanja hleva za osla. A moški niso vedeli, kako se zadeve lotiti. Nik je priznal, da se je izgubil, vsi pa so se strinjali, da ne vedo, kaj delajo. Opazovala sta jih Žan in Stanislav, ki bi delo opravila z lahkoto. Žan: "Meni se vse to zdi enostavno." Stanislav: "Brez mene, škoda da začnejo. Brez mene nimajo nikakršnega znanja, to se vidi že iz nebes dol, da so mimo usekali. Tudi če bi jim dal lego kocke, jih ne bodo sestavili. Še prej jih moj otrok sestavi, preden bodo oni sploh to skupaj dobili." Marjano Povše pa je ražalostilo stanje na vrtu: "Če bi bil to moj vrt, bi imele te punce prepoved na vrt vstopiti, kaj šele delati."

