Triler klan se je znašel v neprijetnem položaju

Nik Triler je bil v skrbeh, da bo njegova družina v zaostanku, potem ko se je Žan Hronek precej časa trudil popraviti stiskalnico za olje. Nasprotno je bila Tamara Talundžić pozitivno presenečena nad Marcelom Verbičem , ki se je resnično izkazal pri nalogi. Tamara: " Same pohvale, same pohvale. " Marjano Povše pa je skrbelo, da moški v družini ne bodo mogli opraviti tako težaškega dela. Potožila je, da jim sosedje zanalašč ne dajo potrebnih sestavin, oziroma jih namenoma hirajo.

V hiši je prišlo do napetosti znotraj enega klana. Maja Triler se je jezila na Borisa Vidoviča , ki ima velik apetit, oziroma kot se je izrazila, je sod brez dna. Boris: " Zdi se mi, da če bi jaz riž naročil, bi Maja točno vedela, koliko zrn riža imam jaz na krožniku. To je nekaj neverjetnega. " Marjana pa je Borisu svetovala: " Tako je pri ženskah. Kar pripravi se, če se misliš poročiti. "

Modri so ugotovili, da so jim sosedje vzeli ščetko za čiščenje stiskalnice. Kasneje se je izkazalo, da je bil krivec Žan, ki ga je Igor sicer ves čas sumil, da je saboter, oziroma Trojanski konj v družini. Ta se je kasneje hudovala na Žana, saj se je ponoči zamaknil čas za menjavo. Vsem se je dozdevalo, da je glava preveč popustljiv in ugodi vsaki Tjašini želji. Žan pa je bil jasen: " Jaz se sedaj borim za svojo družino in tako bo tudi ostalo. "

Nuša je prva dvobojevalka

Obe družini sta ta dan izbirali prvega dvobojevalca. V hlevu je Stanislav Travnikar glasoval za Nušo Šebjanič, ta je kamenček namenila Tjaši. Marcel je glasoval za Nušo, saj naj bi Tim Novak zaradi nje izgubljal fokus. Žiga Mohar in Anja Malešič sta glasovala za Nušo, Tim pa za Anjo, da se Nuša ne bi preveč slabo počutila. Tamara je ob tem izjavila, da bosta morala razčistiti, ali so še vedno skupaj v klanu ali ne. To je povedala kar pred vsemi, zaradi česar se je Tjaša začela spraševati, kakšen dogovor imata. Nuša je dobila še Tjašin in Tamarin kamenček, zato je postala prva dvobojevalka.

Požrtvovalna Nuša, Tim na zagovoru

Nuša je verjela, da ji ne bo treba v areno, ni pa si želela prepirov zaradi njenega odnosa s Timom. Raje bi videla, da se tekmovalec drži dogovora, ki ga ima s Tamaro in Anjo, kot pa da ščiti njo. Bolj pomembni so ji namreč bili dobri odnosi. Nuša: "Pa tudi, če to pomeni, da grem ven, kot pa da me bo zdaj ščitil, pa izdal njiju." Tamara se je takoj pogovorila s Timom, saj ni želela, da bi ji 'ljubezenska zgodbica' pokvarila načrte. Tima je še opozorila, naj Nuši ne govori o njihovih taktikah.