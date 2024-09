Žan je prvi dvobojevalec, toda v rokavu ima močnega aduta

Marcel Verbič je kmalu po prihodu na posestvo ugotavljal, da se je Kmetija komaj pričela, presenečenj pa kar ni konec. S Tjašo Vrečič sta si segla v roke in Marcel je razkril, da mora na svojo stran pridobiti čim več tekmovalcev. Izvedel je, da so ženske stopile skupaj in da je naredil napako, ko je Niku Trilerju rekel, naj se pazi Maje , ki je njegova sestra. Marcel je hitro šel v akcijo in poskušal popraviti napako. Maja je priznala, da so jo njegove besede prizadele, Nik pa je kljub njegovemu pojasnilu sklenil, da bo previden.

Hitra rešitev za zlomljen plug in veselje

Gospodarico Nado je ob prihodu na posestvo skrbelo, kakšen bo hlev, v katerem bivajo služabniki. Na koncu je bila presenečena nad čistočo in vidno skrbjo za živali. Družina je medtem preizkusila plug, ki so ga morali sestaviti, a se je ta zlomil. Glava družine Nik je obžaloval, da ga niso preizkusili dan prej. Na srečo so ga uspeli popraviti v zadnjem hipu in gospodarica je bila lahko bolj kot za plug v skrbeh za tekmovalce, ki so se trudili orati. Na koncu je bila zadovoljna in dobili so ključ za traktor, pa tudi frezo.

Žan je prvi dvobojevalec

Tekmovalci so ta dan med tremi služabniki izbirali prvega dvobojevalca. Žan Hronek je glasoval za Lauro Beranič, Tjaša se je odločila za Žana, Laura prav tako. Žiga Mohar, ki si je priboril imuniteto, je glasoval za Tjašo. V hiši je Igor Mikič glasoval za Žana, Nuša Šebjanič, Ines Dužič in Eva Luna Mlakar prav tako. Jasmin Cerić je glasoval za Lauro, Maja Triler, Marjana Povše, Boris Vidovič, Stanislav Travnikar, Polona Kranjc, Nejc Abram in Nik Triler pa so vsi zapored glasovali za Žana, ki je postal prvi dvobojevalec. Izid glasovanja ga ni presenetil, predvideval je, da se s sotekmovalci še ni dobro spoznal. Dodal je, da nekdo mora biti prvi, zato jim odločitve ni zameril.

Ženski načrt hitro propade

V prvi fazi tekmovanja v areni velja pravilo istega spola, zato se bo Žan pomeril z moškim članom družine. Moški so po glasovanju staknili glave in se dogovorili, da bo prihodnji teden na sporedu ženski dvoboj, saj bodo v nasprotnem primeru tekmovalke počasi izločile njih.