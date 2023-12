Žan je zadnji polfinalist sezone, Mateja mu je dala vetra

Žanu Simoniču je med dvobojem z Matejo Šereg še kako prav prišla prednost 70 sekund. Kot zadnji tekmovalec se je uvrstil v polfinalni teden, ob tem pa Mateji čestital za velik pogum. Tekmovalka se je, ponosna na svoj dosežek, vrnila v objem svojega sina.

Naloga ni opravljena, David za neuspeh krivi sotekmovalce David Peter Sekirnik je bil ves polomljen zaradi dela na vrtu, a je bil odločen, da bo tedensko nalogo dokončal, pa čeprav sam. Želel je namreč končno slišati Nadine čestitke. Gospodarica pa je najprej poskusila ozimnico in se čudila olupljenim vloženim kumaram, tudi med okušanjem ni bila videti zadovoljna. Ko je prišla na vrt, je David poskušal preusmeriti njeno pozornost, a je takoj opazila, da se je vrt čez noč 'zmanjšal'. David ji ni povedal po pravici, kako je prišlo do tega, zato se je razjezila. Nada: "Od Davidovega popravnega izpita sem pričakovala več." Tedenska naloga ni bila opravljena, mora pa biti do njenega naslednjega obiska. David je za neuspeh krivil nedelo Tima Novaka, Žana Simoniča in Mateje Šereg. Dopisnik Kmečkega lista Luka Juren pa je komentiral, da David ne vidi, da je dejansko slab vodja.

Žan je zmagovalec dvoboja v moči Po Nadinem odhodu je bil čas za enega najbolj pričakovanih spopadov sezone. Žan je kot drugi dvobojevalec za vrstni red določil moč, spretnost in znanje. V igri piramida moči sta morala z Matejo slediti vrvi in skozi vse ovire priti do lopate na drugi strani. Na označenem mestu sta morala nato izkopati vrečo s ključem. Žan je prvi prišel skozi ovire in začel kopati. Medtem se je kopanja lahko lotila tudi Mateja, a je Žan prvi našel ključ, ki je odklepal verigo, s katero so bile povezane gume. Osvobodil jih je in jih po velikosti postavil v stolp. Postal je zmagovalec prvega dvoboja, a Mateja ni vrgla puške v koruzo.

Žan izkoristi prednost in postane zmagovalec arene Dvobojevalca sta se nato pomerila v igri hiša iz kart. Iz lesenih deščic sta morala zgraditi visok stolp, ki ga nista smela nasloniti na meter. Z njim sta morala doseči vrh metra ali v petih minutah postaviti višji stolp. Tekmovalca sta ubrala dva različna načina gradnje, Žan je postavil širše temelje, Mateja pa je tvegala več in je bila hitrejša od njega. Žan se je zato odločil, da bo izkoristil prednost, zaradi česar je Mateja morala počakati 70 sekund. A se mu je v tistem trenutku njegov stolp podrl, zato je moral začeti od začetka. Tokrat se je tudi on odločil za bolj tvegano, a hitrejšo pot. Mateja je po izteku časa lahko nadaljevala s postavljanjem, a je Žanu na koncu s tresočimi rokami le uspelo postaviti višji stolp. Kot zmagovalec arene se je kot zadnji tekmovalec uvrstil v polfinalni teden.

Mateja ponosna na svoj dosežek Mateja je ob slovesu povedala, da se vse od video sporočila najdražjih veseli vrnitve k svojemu sinu. Mateja: "Vesela sem, da sem sama sebi dokazala to, v kar sem verjela ... in da mi ni veliko zmanjkalo do zmage." Patricija je bila žalostna, zavedala se je, da bo Žan velik zalogaj za vse ostale tekmovalce. Žan pa je povedal, da je Mateja dokazala svoj pogum, saj se ni bala pomeriti z njim.

Napoved dvoboja med Davidom in Timom ter prihoda porote Za prednost v polfinalnem tednu se bosta pomerila David in Tim. V prvem delu se ne bosta borila sama, imela bosta pomočnika. Prednost bo zelo pomembna, saj je vezana na poroto, ki prihaja na posestvo. Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.