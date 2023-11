Žan Mateji: Ne boš se me rešila

Žan Simonič vloge drugega dvobojevalca ni sprejel mirno. Čeprav je zanj glasovalo kar šest tekmovalcev, se je spravil na Matejo Šereg . Žan: " Ne boš se me rešila. " Mateja ga je vprašala, zakaj misli, da se ga hoče znebiti. Nato pa ji je Žan navrgel, da plitko razmišlja, tekmovalka pa je povedala, da v Kmetijo ni prišla po zmago, tako kot on.

Žan je izkoristil priložnost še za očitek, da se s Suzano Bajrić nista prenesli, zdaj pa sta najboljši prijateljici. Izjavil je še, da ga je Suzana izdala. Slednja je to slišala in vse zanikala. Njej se je zdelo slabo to, da se člani njihovega klana ne pogovarjajo. Žanu je še povedala: "Saj boš gledal televizijo, pa boš vse videl."